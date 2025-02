Processo occupazione dell'ex hotel Astor, a 26 imputati il "non luogo a procedere" per irreperibilità

Prosegue il processo per l'occupazione dell'ex hotel Astor, edificio dal quale scomparve il 10 giugno 2023 la piccola Kata, Kataleya oggi 7 anni. La prossima udienza sarà il 17 settembre: il processo continua per 8 dei 34 indagati, tra cui anche alcuni esponenti del Movimento di lotta per la casa con l'accusa di invasione di edifici mentre per gli altri 26 imputati, che non hanno mai ricevuto la citazione a giudizio, il tribunale ha emesso una sentenza di "non luogo a procedere" per irreperibilità e ha disposto la prosecuzione delle ricerche. L'albergo, in via Maragliano a Firenze, fu chiuso nel 2020 a causa della pandemia e negli anni successivi fu occupato da un centinaio di persone, tra cui famiglie con bambini. Nello stesso anno, il 2022, la proprietà presentò denuncia e le indagini sono proseguire fino alla notificazione della citazione a giudizio. L'ex hotel fu poi sgomberato nel giugno 2023, mese della scomparsa di Kata.

