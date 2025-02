TNT Empoli brilla al 'ChiantiSwim': bottino da 15 medaglie in vista dei Campionati Toscani

Superata a pieni voti l'ultima prova in vista dei campionati toscani invernali dagli atleti del Team Nuoto Toscana Empoli. A San Casciano, nel trofeo interregionale ChiantiSwim, i biancazzurri hanno conquistato un bottino di 15 medaglie, di cui 7 d’oro.

Un risultato che accresce la fiducia in vista delle gare che assegneranno i titoli regionali in vasca corta, in programma a 'La Bastia' presso il Centro Federale di Livorno. Le competizioni femminili si svolgeranno da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo; quelle maschili si articoleranno durante il fine settimana 7-9 marzo.

Nella rassegna in Valdipesa, le vittorie della società al parco di Serravalle sono arrivate grazie a Anita Savino (200 misti) donne; Andrea Nania (200 dorso, 50 e 200 farfalla), Stefano Borzellino (200 stile), Gabriele Pagliai (200 dorso) e Leonardo Mancini (400 misti) uomini. I cinque 'argenti' hanno premiato Chiara Russetti (100 farfalla e 800 stile) e Savino (200 farfalla); Borzellino (100 farfalla) e Leonardo Andrea Doccini (200 farfalla). Tre 'bronzi' a Savino (100 farfalla); Borzellino (400 misti) e Sirio Bartalucci (200 rana). Buoni anche i piazzamenti dei compagni di squadra Domenico Cassiano; Ginevra Barnini, Carlotta Caruso, Melania Doccini, Vittoria Giovannetti, Ginevra Lavezzo, Arianna Nucci, Giuditta Pagli, Lucia Russetti e Lavinia Savino, consentendo al T.N.T. Empoli di acquisire 97 punti nella classifica per società.

Poi a Larciano, nella II prova invernale Esordienti A, si è distinta Caterina Fabiani (prima nei 400 stile e seconda sui 100 sl); bravi pure Daria Mare e Diego Croccia. Tra gli Esordienti B, inoltre, Teresa Vivaldi e Leonardo Faggioli hanno migliorato i rispettivi personali.

Alcuni degli atleti in gara del TNT Empoli

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio Stampa

