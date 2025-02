'Trame nascoste', la mostra in biblioteca a Santa Croce

La mostra “Trame Nascoste: gli intrecci oscuri della fast fashion” arriva alla biblioteca comunale Adrio Puccini a Santa Croce sull’Arno in occasione della ventunesima edizione di “M’illumino di meno” 2025 nota manifestazione di sensibilizzazione ambientale di caratura nazionale.

L’iniziativa “Trame nascoste: gli intrecci oscuri della fast fashion” è una mostra di pannelli fotografici che sarà inaugurata venerdì 21 febbraio alle 18 alla biblioteca comunale. Si tratta di un percorso espositivo che svela le conseguenze ambientali e sociali di un sistema produttivo ormai non più sostenibile e che mira a stimolare un cambiamento nelle scelte quotidiane dei consumatori. “Trame Nascoste” mette in luce gli effetti praticamente sconosciuti della fast fashion (la moda usa e getta): dallo sfruttamento della manodopera ai molti disastri ambientali causati dalla sovrapproduzione e dallo smaltimento irresponsabile dei tessuti.

La mostra non si limita a informare, ma vuole suggerire soluzioni alternative e concrete come il riuso, il riciclo e la scelta di brand responsabili, nonché offrire spunti pratici sulle abitudini maggiormente sostenibili da adottare.

La scelta della biblioteca comunale Adrio Puccini come location è dettata dal fatto che il servizio è molto frequentato, soprattutto dai giovani ai quali, in particolare, si intende far arrivare il messaggio della necessità di un uso più consapevole del fast fashion.

L’evento è organizzato in collaborazione con La Gare du Vintage, un progetto dell’associazione La Stazione di San Miniato, impegnata da tempo nella diffusione di una cultura del riuso e della sostenibilità.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno