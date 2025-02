A Vagli saranno costruite statue per Silvio Berlusconi e Elon Musk

C'è un posto in Toscana dove sono presenti delle statue dedicate a personaggi come Donald Trump e Vladimir Putin. E dove presto arriveranno quelle di Silvio Berlusconi e Elon Musk. Si trova a Vagli Sotto, in provincia di Lucca, e il sindaco Mario Puglia - alla guida dell'amministrazione di centrodestra per il quarto mandato - ha annunciato i nuovi ingressi.

“Sono stato a visitare il laboratorio di Michele Monfroni, grande scultore versiliese che realizzerà 4 statue marmoree entro il 2025. Saranno posizionate in quattro piazze comunali di nuova costruzione. Il ciclista Bartali presso il passo del Giovetto, al grande Vandelli progettista della via Vandelli, al cavaliere Silvio Berlusconi e ad un grande parroco toscano Don Lorenzo Milani. Prossimo anno ne faremo una a Elon Musk” ha scritto Puglia su Facebook.