A Pietrasanta la prima panchina dedicata ai non vedenti

Sarà a Pietrasanta, la prima panchina colorata d’Italia dedicata alle persone non vedenti. E, seguendo la proposta lanciata da Susanna Checchi, consigliere dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Lucca, sarà di un “non-colore”, il nero, simbolo di quell’assenza di luce, di quell’ombra perenne che scandisce la vita di chi non può vedere “ma anche uno dei colori dell’infinito – ha sottolineato proprio Checchi – in cui ho trovato, grazie all’iniziativa del Comune, un proposito concreto di inclusione verso la disabilità”.

L’inaugurazione della panchina, già posizionata nel parco di piazza Lucchesi, a Ponterosso, è in programma domani (venerdì 21 febbraio) alle 11, nella Giornata Nazionale del Braille: una data scelta dall’amministrazione comunale per rafforzare il messaggio di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone con disabilità visiva e ribadire l’impegno per la costruzione di una società equa, rispettosa e accogliente per tutti.

La panchina, luogo che richiama momenti di pausa e aggregazione ma che è diventata anche un presidio simbolico contro l’indifferenza, è stata realizzata dall’associazione “Ponterosso nel Cuore”, con il contributo “operativo” del consigliere comunale Giacomo Vannucci e, quindi, donata al Comune.

