Domenica 23 febbraio 2025 al via la IV rassegna teatrale in vernacolo "ShalominScena" del Teatro Shalom di Empoli. Primo spettacolo, in programma alle 17.15, "Vivi, morti o stramortiti" di Massimo Galli, rappresentato dalla compagnia teatrale La Ginestra. Di seguito la locandina con il dettaglio dello spettacolo e i prossimi appuntamenti.

Il cartellone di ShalominScena, IV rassegna teatrale in vernacolo