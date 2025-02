Ambulante trovato morto in un fosso a Pisa

Un venditore ambulante di origine africana è stato trovato morto in un fosso alla periferia di Pisa la sera del 19 febbraio. La polizia, dopo segnalazioni sui social, ha confermato il ritrovamento e ipotizza che l'uomo sia deceduto per un malore, scivolando poi nel fossato. La morte risalirebbe ad almeno due giorni prima e sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, suggerendo cause naturali.