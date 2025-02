Barberino di Mugello, uno spazio per gli anziani con demenza: inaugurato l'Atelier Alzheimer

Socializzare, fare attività manuali ricreative e stimolanti, esercitare la mente, stringere relazioni che fanno bene. E' quello che possono fare gli anziani che partecipano all'Atelier Alzheimer, laboratorio creativo promosso dalla cooperativa Nomos, con il patrocinio di Comune di Barberino di Mugello, Società della Salute del Mugello e Associazione di Pubblica Assistenza "Maria Bouturlin", inaugurato oggi.

Atelier Alzheimer è attivo il martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12.30 nella Sala Sociale Primo Fusi (via del Pozzo 13, informazioni: 055 8416172).

Il taglio del nastro è avvenuto stamani alla presenza di Gaia Guidotti, vicepresidente di Nomos, la Sindaca del Comune di Barberino Sara di Maio, l'assessora alla salute ed al sociale Federica Vannetti, il direttore della Società della Salute del Mugello Marco Brintazzoli e il presidente della pubblica assistenza "Maria Bouturlin" Stefano Galanti.

I laboratori mattutini di gruppo sono rivolti a chi vive la demenza, in un approccio che si prende cura anche dei caregiver affinchè possano meglio comprendere la condizione patologica e i bisogni del familiare assistito.

“Questa iniziativa - commenta l'Assessora alla salute ed al sociale del Comune di Barberino di Mugello Federica Vannetti - è un prezioso aiuto alle persone con disturbo cognitivo e ai loro familiari, che va a rafforzare l'offerta territoriali dei servizi e che introduce elementi innovativi per i quali la socializzazione, lo stare insieme, il condividere, diventano il canale primario per contrastare il declino cognitivo e per aiutare concretamente caregiver e familiari nella difficile sfida quotidiana”.

“Atelier Alzheimer è uno spazio socializzante creato per stimolare e mantenere attive le funzionalità, senza richiedere la presenza di familiari o badante” spiega Gaia Guidotti, vicepresidente Nomos. “Offre inoltre informazioni, consigli e supporto psicologico per i familiari, oltre a fornire una rete di conoscenze e sostegno che è fondamentale per il benessere di tutta la famiglia”.

“Attraverso il programma del Fondo Sociale Europeo assegnato alle Società della Salute – commenta il direttore della Società della Salute Mugello Marco Brintazzoli - possiamo diffondere e sostenere servizi come questo che mirano ad una risposta precoce ed inclusiva".

"Con “Atelier Alzheimer” l’Associazione Bouturlin, dice il Presidente Galanti Stefano, ha avuto la possibilità di ampliare le attività rivolte ai cittadini che ne hanno necessità in una zona dove tale servizio è carente, per questo sono estremamente soddisfatto ma anche felice di poter dare un aiuto in divenire alle relative famiglie".

L’Atelier è un ambiente dove le persone possono stare in compagnia, mantenersi attive e ricevere supporto da un'equipe multidisciplinare di esperti, tra cui educatori specializzati, psicologi, musicoterapeuti e neuropsicologi. E' aperto a residenti del Mugello, con possibilità di accesso libero o tramite voucher messi a disposizione dalla Società della Salute.

Fonte: Ufficio Stampa