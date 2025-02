Incredibile a Ponsacco, un consigliere: "Facciamo un postribolo in centro"

"Di putt*** ce ne sono tante dappertutto, tenerle in strada non è civiltà" e quindi ecco la proposta di "un postribolo" in centro per "ridare vita al corso". Non fosse che esistono le registrazioni, sembrerebbe uno scherzo. Però questa frase è stata pronunciata davvero, in un ambito istituzionale e da una persona votata dalla cittadinanza. È successo a Ponsacco, in Consiglio comunale, quando ha preso parola Massimo Baldacci, medico in pensione e eletto con la maggioranza anche se ora è esponente di un gruppo misto di cui è l'unico componente.

A proposito di rianimare il centro storico, Baldacci ha proposto un postribolo - volgarmente detto anche bordello, per chi non è avvezzo alla terminologia... - aggiungendo pure "Abbiamo qua la mostra del mobilio, non sarebbe male". Il presidente del Consiglio comunale, dopo qualche momento di risate e sgomento, lo ha invitato alla moderazione e Baldacci ha rincarato la dose con parole che è meglio non riportare o ripetere troppo.

La proposta di Baldacci è diventata virale e anche a La Zanzara, programma di Giuseppe Cruciani che di personaggi se ne intende, se ne sono occupati. L'eco di Radio 24 ha portato Baldacci anche sul banco di Alessandra Nardini, assessora regionale peraltro originaria della Valdera: "Proporre di mettere una casa chiusa al posto della ex Mostra del Mobilio denota, ancora una volta, con quale disinvoltura certi uomini pensino di trattare come business il corpo delle donne, come se fosse una merce a disposizione loro e dell'economia. Del consigliere, infine, mi ha colpita la volgarità sessista, priva di qualsivoglia rispetto verso le donne e verso la sede istituzionale in cui stava intervenendo. Penso che la destra locale, tra le cui fila Baldacci è stato eletto, dovrebbe fare una seria riflessione sui gruppi dirigenti che promuove sul territorio".

