"Educare nell'era digitale", San Miniato avvicina scuola e famiglie sul tema delle tecnologie

Qual è l’influenza delle tecnologie sulla vita quotidiana di bambini e ragazzi, ma anche degli adulti che li educano?

Se ne parlerà sabato 22 febbraio, alle ore 9.45, a San Miniato nell’incontro “Educare nell'era digitale – Alleanza tra scuola e famiglia per affrontare le sfide del cambiamento”.

L'evento, alla Casa Culturale di San Miniato Basso, è organizzato dall'Istituto Comprensivo Sacchetti in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana.

L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere il confronto per favorire un uso responsabile, sicuro e consapevole delle risorse digitali, in continua evoluzione, e promuovere la collaborazione tra scuola e famiglia, per affrontare le problematiche legate all'impatto delle tecnologie sullo sviluppo e sull’apprendimento di bambini e ragazzi.

All'incontro interverranno Antonio Lezzi e Francesca Gallo, per l'Équipe Formativa Territoriale per la Toscana, Alessandro Frosini, Ambasciatore di INDIRE, che porterà il suo contributo alla discussione sul futuro dell'educazione nell'era digitale.

“Per affrontare le sfide della tecnologia nell'educazione, scuola e famiglia possono e devono allearsi - spiega Andrea Fubini, dirigente dell’Istituto Sacchetti-. Il punto non è se essere favorevoli o contrari alla transizione digitale, ma quali sono le sfide educative da affrontare per favorire la formazione di bambini e ragazzi che crescono in questo contesto”.

Fonte: Ufficio Stampa

