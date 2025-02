Torna dalla moglie dopo i maltrattamenti e il divieto, arrestato

Nella serata di giovedì 19 dicembre, i carabinieri di Pontedera hanno arrestato un 53enne per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, è stato sorpreso all'interno della casa dove viveva con la partner, in flagrante violazione dei provvedimenti restrittivi emessi nei suoi confronti.

Lo scorso 25 gennaio, al 53enne era stato notificato un divieto di avvicinamento alla moglie e l'allontanamento dalla casa familiare, con l'applicazione del braccialetto elettronico. La misura era stata disposta dal Gip del Tribunale di Pisa a seguito di reiterate denunce per maltrattamenti in famiglia, con accuse di minacce e aggressioni nei confronti della coniuge. I carabinieri lo hanno sorpreso in violazione della misura e lo hanno messo ai domiciliari a casa del fratello.

