Si inaugura 'ELEMENTI tra Artifizio e Natura', la nuova mostra targata Sincresis

Domenica 23 febbraio alle ore 17 si inaugurerà ad Empoli 'ELEMENTI tra Artifizio e Natura', una nuova esposizione dell'artista contemporaneo Mattia Desideri.

L'evento è organizzato dall'associazione empolese Sincresis, la quale si occupa di promuovere la cultura contemporanea reinterpretandola e connettendola alla tradizione artistica passata, attraverso itinerari interculturali (fra stili, generazioni e genti) e la ricerca continua di giovani artisti nei molteplici settori dell’arte e della cultura. Attraverso un opera di alorizzazione del territorio come ambiente storico e artistico promuove progetti, proposte, idee, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private.

L'evento che aprirà questa domenica e che terminerà sabato 8 marzo, si propone come unione tra le varie forme artistiche, offrendo al visitatore momenti di lettura poetica realizzati da Arianna Pastorelli e di musica, con l'esibizione del maestro Enrico Marchiotto.

MADE in mind alias Mattia Desideri è un architetto e artista di Vinci, sperimentatore nel mondo del collage e realizza diorami di carta, assemblaggi materici e volti di tessuto. Intraprende un percorso di ricerca sulla narrazione per immagini pubblicando nel 2023 il libro

d'artista "ABITARE l'invisibile" con la casa editrice PxC, dove la narrazione dei ricordi delle abitazioni avviene con una duplice forma quella delle parole e quella delle immagini con dei collage materici. Il libro viene presentato a Firenze nel Museo Marino Marini, al Museo del Tessuto durante l'evento Filosofarti e durante le giornate studio "Nel senso del..." organizzate con l'Ordine degli Architetti di Pistoia. Partecipa alla mostra "i Segreti del Blu" durante l'evento M[A]Y FIBER e alla mostra itinerante internazionale "The Route of Leonardo da Vinci"(Italia,Francia,Slovenia e Turchia).

Arianna Pastorelli è una poetessa di Verona, i suoi versi hanno accompagnato alcune opere di Mattia Desideri (MADE in mind) durante la mostra collettiva dei soci alla Fornace Pasquinucci, Capraia e Limite (FI) e durante la mostra "Memorie del dove" alla Galleria Casa Studio CMV VENIO, Larciano (PT). Da anni realizza laboratori e percorsi di scrittura creativa dedicati alla poesia, rivolti ad adulti, ragazzi e bambini. Insieme a Enrico Marchiotto sta lavorando a un progetto di narrazione artistica e performativa che esplora il dialogo tra linguaggio poetico e musicale.

Enrico Marchiotto è un professore di lettere, tastierista e compositore di Verona. Attivo nel panorama rock/pop veronese con i progetti Whimsical e Jammaranza, ha collaborato in maniera prolifica con vari artisti, tra cui Andy Martongelli/Arthemis, Watershape e molte altre formazioni, incidendo anche diversi dischi. Ricercatore sonoro, si occupa inoltre di sound design attraverso i sintetizzatori. Nel 2025 è prevista l'uscita di un suo album per pianoforte, nato dalla collaborazione con Arianna Pastorelli, a seguito dell’evento di poesia e musica “Costellazioni” (Arbizzano, VR, agosto 2024)

