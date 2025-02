Torna a Empoli la "Festa del cane bastardino", amici a 4 zampe protagonisti al palazzo delle Esposizioni

Un fine settimana ricco di eventi e per tutti i gusti a Empoli: dallo sport in bicicletta, al podismo, alle maschere carnevalesche di ‘Mela Ridens’, alla due giorni di iniziative nell’ambito della “43^ Festa del bastardino”, sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025, al palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra, organizzata dall’associazione Arca. Due giorni davvero divertenti: il 22 febbraio, si svolgerà un workshop di illustrazioni, dalle 15 alle 18, solo su prenotazione tramite messaggio sulla pagina Facebook del canile, su Instagram o whatsapp al numero 320 4318540. L'ingresso è gratuito ma è gradita una donazione per gli amici Fido più sfortunati del canile municipale di Empoli.

La domenica, il 23 febbraio, dalle 10 alle 19, tutti in pista con la sfilata dei nostri amici a quattro zampe. Dal più piccolo al più grande, dal più tranquillo al più simpatico, al più giocherellone, al più viziato. La “43^ Festa del cane bastardino” rientra nella più ampia programmazione del cartellone denominato “Due stagioni per l’ambiente”, promossa dal Comune di Empoli in collaborazione con alcune associazioni del territorio. L’ingresso è gratuito, il ricavato di entrambe le giornate sarà devoluto al canile municipale di Empoli, gestito con cura e tanto amore dalle volontarie e dai volontari dell’associazione Arca.

COME PARTECIPARE ALLA SFILATA – Alle 10 si apriranno le iscrizioni che chiuderanno alle 15. Alle 16 comincerà la sfilata che si svolgerà anche in caso di condizioni meteorologiche avverse. All’interno del ‘Palazzo’ saranno allestiti stand gastronomici e di oggettistica e una mostra di illustrazioni sul mondo canino.

“Due stagioni per l’ambiente” ha in serbo tanti altri appuntamenti da febbraio a giugno 2025 che coinvolgeranno adulti, ragazze e ragazzi, bambine e bambini e a tal proposito si ricorda che fino a domani, venerdì 21 febbraio, proseguiranno le iniziative legate alla ‘XXI Giornata nazionale M’illumino di Meno’ promossa da Caterpillar di Radio Rai2, che ha fra i temi di questa edizione la moda, il fast fashion, oltre allo spegnimento per il risparmio energetico.

Il fast fashion ha un impatto importante sull’ambiente, per questo anche in una città come Empoli, grazie a realtà associative e di private cittadine e cittadini vengono messe in campo molte iniziative di scambio, di seconda mano e di dare un nuovo volto a un abito o a un arredo per esempio. Parlando di associazioni, per citarne alcune, la Lilliput gestisce due servizi ormai diventati punto di riferimento del riuso e del riciclo: “Nonlobuttovia” ad Avane e “Nonlobuttovia Mobili” al palazzo delle Esposizioni. Entrambi promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti, e non solo, come dei mobili e degli arredi in generale. Per fare un esempio, ad Avane, a la Vela Margherita Hack, ogni seconda domenica del mese è possibile trovare e portare indumenti e oggettistica varia; al palazzo delle Esposizioni, invece, seguendo un calendario di aperture mensili è possibile portare e prendere mobili e quant’altro per la casa. Un'altra grande realtà è l’associazione Re.So. (Recupero Solidale) con una storia di solidarietà lunga oltre venti anni che si occupa non solo di recupero di generi alimentari ma anche di biancheria, abbigliamento e utensili vari.

“Ringrazio Arca per aver organizzato anche quest'anno la festa del cane bastardino – afferma Laura Mannucci, assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli –, un’occasione in più per riflettere sull'importanza di adottare ma di farlo consapevolmente e seguiti da professionisti qualificati. Ormai la maggior parte degli ingressi in canile derivano da adozioni e percorsi pre e post non consapevoli, la giornata serve appunto per porre l'attenzione su un tema che sta diventando sempre più rilevante. Sulla conclusione della settimana di ‘M'illumino di meno’ incentrata quest'anno sulla lotta al fast fashion vorrei ringraziare la nostra comunità che è sensibile al tema, sul nostro territorio sono presenti realtà virtuose e che svolgono un importante servizio per la comunità e per l'ambiente”.

PROSSIMO APPUNTAMENTO - Domenica 2 marzo, dalle 10 alle 12, spazio alla “Giornata mondiale della fauna selvatica” con una visita a tema nell’area naturale protetta di Arnovecchio. L’evento è stato realizzato In collaborazione con Legambiente ed è su prenotazione da effettuare tramite email all’indirizzo: oasidiarnovecchio@gmail.com

DUE STAGIONI PER L’AMBIENTE – Il cartellone delle iniziative ambientali è promosso da: Comune di Empoli in collaborazione con associazione Legambiente Empolese Valdelsa, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Golem, fondazione Angeli del Bello. M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar.

