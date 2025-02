Memoria e resistenza: a San Miniato Federico Fubini racconta la storia di Niccolò Introna

Prenderanno il via venerdì 21 febbraio alle ore 18, alla Casa Culturale di San Miniato Basso, le celebrazioni per gli 80 anni dalla Liberazione d’Italia dal nazifascismo, organizzate dall’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), con il patrocinio del Comune di San Miniato. L’evento inaugurale vedrà protagonista Federico Fubini, economista, giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera, che presenterà il suo ultimo libro L’Oro e la Patria. A dialogare con l’autore sarà Alessandro Frosini.

Il libro racconta la straordinaria vicenda di Niccolò Introna, dirigente della Banca d’Italia che nel settembre del 1943 si oppose al tentativo dei nazisti di requisire l’oro italiano. Con un’astuta strategia, Introna riuscì a mettere in salvo un patrimonio fondamentale per il Paese, un atto di resistenza antifascista che emerge grazie agli ottantamila documenti raccolti nel corso della sua vita. Il lavoro di Fubini restituisce alla memoria collettiva una storia di coraggio e determinazione, che ancora oggi può essere fonte di ispirazione.

Federico Fubini: giornalista e scrittore di successo Nato a Firenze nel 1966, è vicedirettore ad personam del Corriere della Sera e collabora con Project Syndicate e Persuasion. Ha scritto numerosi libri che raccontano storie di individui alle prese con crisi economiche e cambiamenti sociali. Tra i suoi lavori più noti figurano Destini di frontiera, La Cina siamo noi e Noi siamo la rivoluzione, con cui ha vinto il Premio Estense. Ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo lavoro giornalistico e ha realizzato serie podcast di successo per Audible, tra cui L’Economia e La porta sbagliata. Controstoria dell’economia italiana dal fascismo ad oggi.

Alessandro Frosini: un impegno tra cultura e formazione Alessandro Frosini, nato a Pontedera nel 1955, ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla cultura. Dopo aver studiato Filosofia all’Università di Pisa, ha lavorato come docente di filosofia e storia, ricoprendo poi il ruolo di dirigente scolastico dell’Istituto tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato fino al 2022. Oggi è impegnato nella formazione dei docenti e collabora con Indire come Ambassador del movimento Avanguardie Educative. Accanto alla carriera accademica, ha svolto un intenso impegno politico e amministrativo, ricoprendo incarichi di rilievo nel Comune di Pontedera e nella Provincia di Pisa.

L’incontro con Federico Fubini rappresenta un’importante occasione per riflettere sulla memoria storica e sulle radici della nostra democrazia, un evento da non perdere per tutta la comunità di San Miniato e dintorni.

