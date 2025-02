Il Cdx a Vinci dopo i recenti fatti di cronaca: "Illegalità dilagante, siamo preoccupati"

"Siamo preoccupati dall' illegalità dilagante che sta attanagliando Vinci. Ogni giorno si sentono notizie di vandalismi, furti, danneggiamenti, e di microcriminalità diffusa. Non c'è una sola zona nell'intero territorio comunale che sia veramente al sicuro. Ora uno storico esercizio commerciale, che garantisce l'unico presidio comunitario per il rifornimento dell'essenziale in loco, a Faltognano, svolgendo un importante servizio sociale, è stato svaligiato. Un gesto che turba la serenità di una zona da sempre stata ritenuta tranquilla e ribadisce la tesi dell'illegalità dilagante. Piena solidarietà ai gestori . E sia un monito per quelli amministratori che dicono di amministrare una grande famiglia. La propria famiglia si difende", Dichiarano congiuntamente i consiglieri comunali Alessandro Scipioni, Andrea Parri, Egidio Varrecchia e Manuela Mussetti.

"Abbiamo troppo spesso visto atteggiamenti di tolleranza e di eccessivo buonismo verso i criminali da parte della maggioranza. Ora serve il pugno di ferro. Per tutelare la brava gente bisogna colpire l'illegalità e chi la compie'.