Il rapporto di Amnesty su Gaza a Empoli e l'importanza della Pace: il Punto sul Mondo

Nell'ultima puntata di Il Punto sul Mondo, in onda su Radio Lady in collaborazione con gonews.it e con l'Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo si è parlato di Gaza e del rapporto di Amnesty International dal titolo “Ti senti come se fossi un subumano: il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza” (è possibile scaricarlo qui), presentato proprio ieri a Empoli nel corso di un evento al Cenacolo degli Agostiniani organizzato da Empoli per la Pace, il Comune di Empoli, la biblioteca comunale Renato Fucini e Amnesty International.

L'evento è stata l'occasione per raccontare, dati alla mano, le macerie che l'attacco a Gaza sta lasciando dietro di sé, sulle terribili condizioni a cui è sottoposta la popolazione e sulle responsabilità a cui è chiamato Israele e la comunità internazionale. Come è noto il rapporto di Amnesty, a cui hanno lavorato oltre 70 ricercatori, raccoglie un vastissimo corpora di testimonianze, documenti e resoconti su danni materiali e fisici a cui è sottoposta la popolazione. Il rapporto, dati alla mano, dimostrerebbe come si stia configurando, dati alla mano, il reato di 'genocidio' a Gaza così come riconosciuto dal diritto internazionale.

Ne abbiamo parlato con Rosella Luchetti, di Empoli per la Pace, associazione impegnata fin dal 2022 per portare casa per casa la cultura della Pace a partire dalla comunità locale, che, dalla Palestina al conflitto russo-ucraino continua la sua mobilitazione sul territorio. Per il prossimo 24 febbraio, in occasione dei tre anni dallo scoppio del conflitto russo-ucraino, sarà aperta la 'tenda per la Pace' in piazza della Vittoria a Empoli con un flash mob per chiedere una trattativa, lo stop alla guerra e "una pace giusta".

Il Punto sul Mondo su Radio Lady 97.7



