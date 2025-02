Incendio in una palazzina a Vaiano, muore una donna di 81 anni

Tragedia questa mattina a Vaiano, dove una donna di 81 anni ha perso la vita in seguito ad un incendio divampato nella palazzina dove abitava. Due uomini che hanno tentato di intervenire per prestare soccorso sono stati portati in ospedale per alcuni accertamenti. Sul posto, in località Gabolana, sono intervenuti i soccorritori inviati dal 118, i vigili del fuoco e la sindaca di Vaiano Francesca Vivarelli. La palazzina di tre piani è stata evacuata e proseguono i controlli sulla staticità da parte dei vigili del fuoco. In corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incendio.

