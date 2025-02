Incidente in A1 con tre mezzi pesanti, uno invade carreggiata opposta e va a fuoco

Alle ore 19 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Monte S. Savino in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 368. L’incidente ha visto coinvolti tre mezzi pesanti che viaggiavano in direzione Roma, uno dei quali ha invaso la carreggiata opposta, in direzione Firenze, andando a fuoco.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 4 km di coda verso Roma e 4 km di coda in direzione Firenze.

I consigli di Autostrade

Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria ad Arezzo si consiglia di seguire le indicazioni per Badia al Pino-Pieve al Toppo, percorrere la superstrada Fano-Grosseto e rientrare in autostrada a Monte S. Savino. Percorso inverso per chi da Roma è diretto verso Firenze.

Per le lunghe percorrenze che da Firenze sono dirette verso Roma, si consiglia di uscire ad Arezzo, seguire le indicazioni per Badia al Pino-Pieve al Toppo, prendere la SP327 in direzione Foiano e rientrare a Valdichiana, oppure anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettole SS326 e rientrare in A1 a Valdichiana.

