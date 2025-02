Buongiorno oggi ringrazio Geraldina che ho conosciuto durante una cena di tutte donne. Eravamo a mangiare una pizza e conoscevo solo tre donne, Geraldina era di fronte a me a cena, una signora molto colorata sia per carattere ma anche per i vestiti colorati che indossava.

Parlando è venuto fuori della rubrica di cucina che conduco su Radio Lady e lei molto gentilmente mi ha scritto il giorno dopo.

Mi ha dato una ricetta un po' particolare un Insalata Esotica con tante verdure e frutta. Tra gli ingredienti particolari il Mango e il Surimi.

Ho preso la definizione di Wikipedia: "Il surimi (擂り身?, surimi), traducibile in italiano con "pesce tritato", è un prodotto composto essenzialmente di polpa di merluzzo (generalmente d'Alaska) e carboidrati, confezionato di norma in cilindretti colorati arancioni e bianchi formati da vari strati di sfoglia di polpa di pesce arrotolata e tenuta insieme da addensanti di tipo alimentare.

La definizione giuridica di surimi è preparazione a base di proteine di pesce. È un tipo di preparazione diffusa da alcuni secoli in Giappone che, grazie alle nuove tecniche di produzione e conservazione industriale, si è diffusa in tutto il mondo. Sebbene nella dizione comune siano noti come ‘bastoncini di granchio, le restrizioni legali impediscono ai produttori di usare questa definizione, perché non contengono polpa di granchio.

Vi lascio sotto il link per come pulire il mango e anche qualche idea di come poterlo utilizzare in cucina non solo per fare un insalata ma anche delle torte:

www.fattoincasadabenedetta.it/consigli-furbi/come-pulire-servire-il-mango/

Questo link invece se volete informarvi delle proprietà nutrizionali di questo frutto esotico.

www.my-personaltrainer.it/alimentazione/mango.html

Curiosità

In India il mango è considerato il frutto nazionale ed è anche chiamato "King of fruit", per gli Indiani ha anche un valore spirituale e di buon auspicio, rappresenta prosperità, abbondanza e ricchezza. La coltivazione del mango in India si dice che risalga a 4000 anni fa e oggi produce circa la metà del fabbisogno mondiale di mango.

Il mango è noto per simboleggiare l’amore eterno, la ricchezza e la fertilità. In un’antica storia vedica si presenta come un marchio di vero amore.

C’era una volta, il re della Terra che si innamorò di Surya Bai, la figlia di Surya, il Dio Sole. Ma una maga gelosa ingannò Surya Bai, gettandola in un serbatoio d’acqua. Nel punto in cui si credeva che la giovane principessa fosse annegata, crebbe un fiore di loto, che catturò la fantasia del re depresso. Disturbato da ciò, la maga tirò fuori il fiore e lo bruciò fino ridurlo in cenere! Da queste ceneri crebbe un enorme albero con foglie verde scuro, che portava frutti d’oro (i manghi) che portavano lo splendore della principessa. Era uno spettacolo da vedere e persone da vicino e da lontano venivano a vederlo! Quando uno dei frutti maturò e cadde sulla terra, si trasformò immediatamente nella stessa Principessa Surya Bai. Il re la riconobbe e si sposarono.

Vi lascio un altro link dove ho trovato questa leggenda indiana sul mango e se volete approfondire altre storie su questo frutto esotico:

www.indianepalviaggi.it/mango-frutto-nazionale-india/

Insalata esotica

Ingredienti

Surimi una confezione (potete optare per una polpa di granchio o gamberetti)

2 piccole zucchine

Mais a vapore (in scatola)

Insalata (lattuga, romana, ricciola ecc…)

carote tagliate finemente

Crauti q.b.

1 spicchio piccolo di aglio (anche metà)

Un mango

Aceto di mele per la marinatura

6 pomodori Datterini

Un po’ di succo di arancia e di limone

Olio extravergine di oliva

Pepe rosa a grani q.b.

Sale q.b.

Per guarnire

Fogli di alloro

E uno spicchio di arancio e limone

Chicchi di melograno

Preparazione

Prendete il surimi tagliatelo a julienne, tagliate le zucchine secondo la lunghezza a striscioline. Mettete le zucchine nell’aceto di mele e un po’ di sale e lasciatele marinare per 30 minuti e aggiungetele poi al surimi e condite con un po’ di succo d’arancia e di limone. Tagliate il mango non troppo maturo a listarelle sottili e aggiungetelo al surimi e alle zucchine marinate. Poi in un altro contenitore mettete dell’insalata tagliata, il mais, i pomodorini tagliati a pezzetti, le carote tagliate fini, un po’ di crauti, prezzemolo e aglio tritati e condite il tutto con olio extravergine di oliva un pizzico di sale e pepe, mescolate tutte le verdure. Poi aggiungete l’insalata mista al surimi e le zucchine e amalgamate il tutto. Guarnite con foglie di alloro e spicchio di arancio e limone e qualche chicco di melograno.

Gerardina

