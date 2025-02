Intitolato a Giorgio Patrizio Nannini l’eliporto dell’ospedale San Jacopo di Pistoia

Questa mattina, giovedì 20 febbraio, nell'area ospedaliera del San Jacopo di Pistoia si è tenuta la cerimonia di intitolazione dell’eliporto alla memoria di Giorgio Patrizio Nannini. L’evento, organizzato dal Comune di Pistoia in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Centro, ha rappresentato un importante riconoscimento per la figura del medico morto in un tragico incidente aereo nel 2004 e per il suo contributo nel campo dell’emergenza sanitaria.

La cerimonia ha avuto inizio con la scopertura della stele commemorativa, un momento di grande emozione che ha visto la partecipazione di autorità, colleghi, amici e familiari di Nannini. Tra questi, oltre alla sorella Loretta Nannini, il sindaco Alessandro Tomasi, Francesco Branchetti per la Provincia di Pistoia, per l'Azienda USL Toscana Centro il dottor Andrea Nicolini, direttore Area Emergenza Territoriale e in rappresentanza della Azienda Sanitaria e la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio ospedaliero. Era presente anche il dottor Piero Paolini, già direttore delle Centrali Operative 118.

Figura di spicco nel mondo della sanità d’emergenza, Giorgio Patrizio Nannini ha dedicato la sua vita alla medicina e all’organizzazione del soccorso sanitario. Tra i tanti progetti portati avanti. Si devono a lui la riapertura della Croce Verde a Pistoia, l’ideazione di un numero unico per le emergenze, la fondazione del mensile del soccorso "N&A", di cui è stato autore ed editore, e la creazione dell’elisoccorso regionale, un servizio che ha rivoluzionato il sistema di intervento per le emergenze sanitarie in Toscana. Inoltre, Nannini ha progettato un’ambulanza specificamente dedicata ai bambini, studiata per ridurre l’impatto psicologico sui piccoli pazienti durante il trasporto in ospedale.

Dopo la cerimonia, gli interventi sono proseguiti nella Sala Cinzia Lupi dell’Ospedale San Jacopo, dove hanno preso la parola Loretta Nannini, il sindaco Alessandro Tomasi e i dottori Andrea Nicolini e Piero Paolini. Durante gli interventi è stato ricordato l’impegno di Nannini nel migliorare i servizi di emergenza e il suo spirito innovativo, che ha reso possibile il potenziamento delle infrastrutture sanitarie locali e regionali.

L’evento ha rappresentato un momento di commemorazione e riconoscenza per il dottor Nannini, la cui dedizione e professionalità hanno lasciato un segno indelebile nella sanità pistoiese e toscana.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

