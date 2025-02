La Rotta, cena e raccolta fondi per La Rossa

Sabato 22/2 alle ore 20.00 al circolo arci "Il Botteghino" di La Rotta di Pontedera, si terra' la CENA DI RACCOLTA FONDI per il progetto "UNA CASA PER LA ROSSA", che prevede l'acquisto e la sistemazione di uno stabile che, al termine dei lavori, potrà diventare non solo una sede e un magazzino per l'associazione La Rossa, ma un nuovo punto di incontro e aggregazione, che permetterà la realizzazione di varie attività, tra le quali dibattiti, assemblee, sportelli di ascolto e consulenza, doposcuola, cene di solidarietà, presentazione di libri, proiezioni, piccoli concerti e l'organizzazione di tante iniziative da progettare e realizzare insieme. Uno spazio da poter mettere a disposizione di chi condivide I principi, I valori e gli obiettivi dell'associazione La Rossa, una nuova e moderna "Casa del Popolo".

La cena, che include primo, dolce, acqua e vino, sarà ad offerta libera con opzione veg prevista, e sarà seguita dal concerto di Marina Mulopulos & Dome La Muerte, con Eugenio Stella ospite speciale, e dal dj set Dread Revolution di Dome e Mama Cri.

Prenotazioni al 3498488204.

Oltre al progetto del crowdfunding "Una casa per La Rossa", al quale è possibile contribuire visitando l'omonima pagina su "Produzioni dal Basso", la serata sarà l'occasione per presentare anche la nuova edizione del Red Contest, contest per artisti e band emergenti a iscrizione gratuita. Iscrizioni già aperte su www.redcontest.it



Associazione politico-culturale La Rossa

