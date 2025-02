Lazzeretto, la voce dei cittadini: "Frazione bloccata, situazione surreale"

"Siamo soli e ci sentiamo abbandonati". Arrivano voci e lamentele da Lazzeretto, frazione del comune di Cerreto Guidi. La situazione è "insostenibile" come dice un gruppo di cittadini, specie dopo la chiusura della viabilità principale della cittadina in seguito ai lavori per il crollo di un tetto in via II Settembre.

"Il traffico è stato deviato su vie non idonee, camion, tir e autobus che transitano pericolosamente senza poi avere margini di manovra in quanto le strade sono troppe strette. La segnaletica stradale è 'quasi' del tutto assente. In tutto questo il Comune non sta dando risposte alla cittadinanza. Insomma, una situazione surreale" dicono da Lazzeretto.

La segnalazione dei cittadini di Lazzeretto poi si allarga a altre tematiche che, come si è visto nei giorni scorsi, non sono del tutto in capo all'amministrazione comunale: "Abbiamo un ponte con transenne presenti in carreggiata ormai da almeno un anno dove i lavori non riescono a concludersi in seguito alle piene del torrente Vincio. Abbiamo anche manti stradali malridotti con la via di collegamento alla zona industriale adiacente di Stabbia in condizioni veramente pericolose con buche enormi e strada quasi sempre allagata".

