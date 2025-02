Linee ferroviarie appenniniche, prima riunione fra Toscana e Emilia-Romagna

Una cabina di regia congiunta fra Emilia Romagna e Toscana per le linee ferroviarie appenniniche (Bologna -Prato, Pontremolese e Faentina), per costruire insieme una programmazione dei principali itinerari di valico, dando seguito alla lettera di collaborazione siglata dai presidenti delle due regioni, Eugenio Giani e Michele de Pascale lo scorso 18 gennaio.

Questa mattina nella Sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati c’è stato il primo incontro fra le due Regioni insieme ai sindaci dei territori sui quali insistono le linee in questione, Rfi e Trenitalia. A fare il punto sulle linee era presente il presidente Eugenio Giani e gli assessori alla mobilità e infrastrutture di Toscana ed Emilia Romagna, Stefano Baccelli e Irene Priolo che a gennaio avevano già avuto un incontro preliminare a Bologna

L’obiettivo è quello di arrivare a migliorare la vita di chi prende il treno per studio, lavoro, ma anche per turismo, lavorando in costante contatto con i territori nell’ottica di trovare soluzioni costruttive e condivise.

“Il tema dei pendolari e dei servizi regionali – ha detto Giani -è cruciale. Il miglioramento delle linee ferroviarie secondarie e del trasporto locale è una sfida importante, che richiede investimenti e coordinamento tra le amministrazioni locali e le ferrovie. Bene dunque l’incontro di oggi a cui ne seguiranno altri con l’intento di gestire al meglio la situazione delle tre linee ferroviaria oggetto dell’incontro."

"Il concetto di cura del ferro – ha aggiunto Giani- ovvero il potenziamento e l'uso intelligente delle ferrovie come mezzo sostenibile, è sempre più centrale nella strategia della mobilità. Incentivare l'uso del trasporto pubblico ferroviario significa ridurre l’inquinamento, decongestionare le strade e migliorare la qualità della vita di chi viaggia ogni giorno”

Il presidente Giani ha citato tutte le linee ferroviarie appenniniche Faentina, Direttissima, Porrettana, Pontremolese) compresa l’Alta velocità, che, attraversando Toscana ed Emilia-Romagna, hanno, ognuna con un proprio ruolo specifico, un'importanza strategica per l'intero Paese, sia per la mobilità delle persone sia per il trasporto merci. “La loro posizione centrale- ha spiegato il presidente- le rende fondamentali per i collegamenti nord-sud e per l’integrazione tra le diverse aree geografiche italiane.”

“Abbiamo avviato un percorso di collaborazione sulla base dell’intesa tra i due presidenti – ha sottolineato Baccelli- . E’ il primo incontro a cui ne seguiranno altri per rafforzare la cabina di regia già esistente per la linea Prato-Bologna, e lavorare in sinergia anche sulle altre tratte ferroviarie strategiche, come la Faentina e la Pontremolese.”

Dagli incontri di questa mattina è emersa la portata degli investimenti previsti, che saranno particolarmente significativi nei prossimi anni. In particolare, sono stati stanziati circa 560 milioni di euro per la linea Prato-Bologna e quasi 250 milioni di euro per la Faentina. Questi fondi consentiranno di migliorare il servizio e la sicurezza ferroviaria, ma nel breve periodo comporteranno inevitabili interruzioni e disagi, soprattutto durante il periodo estivo.

“Una sfida particolarmente complessa riguarda la linea Faentina – ha proseguito Baccelli -, dove il tratto Emiliano-Romagnolo è ancora soggetto a oltre 200 frane attive”. L’assessore ha ricordato l’introduzione del sistema di allertamento nazionale dei fenomeni franosi – Sanf messo appositamente a punto da Rfi e dal Consiglio nazionale delle ricerche ma la soluzione definitiva a questi problemi richiederà anni di interventi mirati. Il nostro obiettivo - ha aggiunto Baccelli - è garantire la continuità del servizio ferroviario, anche attraverso un confronto costante con gli amministratori locali. Questo è particolarmente importante per i territori appenninici, dove il trasporto pubblico ferroviario rappresenta un elemento essenziale per garantire diritti fondamentali come l’accesso alla salute, all’istruzione e al lavoro”.

Sul fronte delle infrastrutture, Baccelli ha sottolineato la modernizzazione della linea Faentina, che prevede non solo il miglioramento delle stazioni, ma anche l’installazione del sistema ERTMS, finanziato con le risorse del PNRR. “Questa tecnologia – ha detto-consentirà di aumentare la sicurezza e di velocizzare le operazioni di entrata e uscita dalle stazioni”.

Ma fra i problemi più grossi c'è la comunicazione ai viaggiatori che da tempo Baccelli sostiene che sia da migliorare. “Attualmente il sistema informativo di Ferrovie dello Stato risulta obsoleto, sia a bordo dei treni che nelle stazioni. Per questo motivo, stiamo valutando e promuovendo l’uso di un’app dedicata, che consentirà agli utenti di verificare in tempo reale eventuali soppressioni, i servizi sostitutivi disponibili e lo stato aggiornato dei treni. Un’informazione chiara e tempestiva può fare la differenza per garantire la mobilità dei cittadini, riducendo i disagi legati alle interruzioni.”

“Abbiamo fortemente voluto questa cabina di regia estesa – ha detto l’assessora Priolo - e l'incontro di oggi ha proprio lo scopo di rinsaldare rapporti tra Emilia-Romagna e Toscana, il prossimo, sarà a Bologna. Siamo consapevoli della particolare attenzione che dovremo prestare ai pendolari quando saranno attivati i cantieri finanziati con il Pnrr. Nei prossimi mesi, inoltre, dovremo lavorare ai nuovi contratti di programma e se, come Regioni, saremo coesi potremo ottenere risultati più importanti. La rigenerazione delle comunità e l’impegno a non spopolare gli ambiti di crinale passano anche dal rafforzamento delle infrastrutture su ferro e lavorare insieme non può che essere un valore aggiunto. Il concetto di linee passanti significa intercessione non solo per i nostri due territori ma per l’intero Paese.”

Fonte: Regione Toscana