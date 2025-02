L'Ospedale di Prato Best Performer in Chirurgia Robotica

L’Ospedale Santo Stefano di Prato ha raggiunto il vertice nazionale nella chirurgia robotica, ottenendo nel terzo quadrimestre del 2024 il titolo di Best Performer in Italia tra i centri che utilizzano piattaforme robotiche.

"Questo traguardo - ha commentato la dottoressa Maria Teresa Mechi, direttore sanitario del presidio e della rete ospedaliera dell'Azienda Usl Tc- rappresenta un’ulteriore conferma dell’eccellenza e della crescita costante della disciplina all’interno della nostra Azienda Sanitaria, dopo un primo anno da record".

L’attività ha, infatti, portato l’Ospedale al 3° posto a livello nazionale per numero di interventi di chirurgia robotica nel 2024, con 534 operazioni eseguite: 392 in urologia, 105 in chirurgia generale e 37 in otorinolaringoiatria. Un risultato reso possibile anche dall’ampliamento delle applicazioni della piattaforma robotica, in particolare con l’introduzione della chirurgia bariatrica a partire da settembre 2024.

“La piattaforma robotica – ha sottolineato il dottor Stefano Michelagnoli, direttore dei Dipartimento delle specialistiche chirurgiche- è a disposizione di tutte le strutture ospedaliere e dei chirurghi degli altri ospedali dell’Azienda, che svolgono attività robotica presso l’Ospedale di Prato. Questa organizzazione ci sta consentendo di preparare molti chirurghi che sono e saranno in grado di utilizzare al meglio le tecnologie che ci verranno messe a disposizione oltre che a garantire una equità di accesso a tutti pazienti che si rivolgono alla nostra azienda”

Aperto dal febbraio 2023, il Centro, si era già distinto nel primo anno di attività con il miglior risultato tra tutti i centri italiani.

Un sentito ringraziamento da parte della Direzione Aziendale a tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario traguardo: al dottor Michelagnoli alla dottoressa Mechi e alla dottoressa Monica Chiti, Direttore dell’Assistenza infermieristica.

Il successo ottenuto, in particolare, è stato reso possibile grazie alla grande esperienza e competenza del Direttore dell'Urologia, dottor Graziano Vignolini che ha avviato l'attività, e all'impegno instancabile di tutti i team attualmente coinvolti: oltre all'Urologia, la Chirurgia Generale (dottor Stefano Cantafio), Otorinolaringoiatria (dottor Antonio Sarno), Anestesia e Rianimazione (dottor Vittorio Pavoni), Chirurgia Bariatrica (dottor Enrico Facchiano), Blocco Operatorio (dottoressa Donatella Granci), Servizio accoglienza Percorso operatorio (dottoressa Giulia Bertini) e Programmazione Chirurgica (dottoressa Sara Franchi).

La chirurgia robotica è un’innovazione medica avanzata che permette interventi mininvasivi con alta precisione, riducendo sanguinamento e tempi di recupero grazie a sistemi robotizzati controllati dal chirurgo.

E’ supportata da da tecnologie di altissimo livello e unisce i vantaggi della tecnica laparoscopica classica, quali il ridotto dolore post operatorio per il minore trauma chirurgico e un precoce recupero, ad una migliore visione in 3D e in alta definizione del campo operatorio. A ciò si unisce un gesto chirurgico più preciso grazie alla piattaforma robotica che stabilizza e allo stesso tempo amplifica i movimenti della mano del chirurgo.