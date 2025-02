Maurizio Landini a Siena: prima ai cancelli della Beko, poi l'assemblea CGIL a Unistrasi

E’ partita in tutta Italia la campagna della CGIL per il voto ai quesiti referendari sui temi del lavoro e della cittadinanza. Giovedì 27 febbraio alle ore 9.30 presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Siena (Piazza Carlo Rosselli 27/28) si terrà l’Assemblea delle Assemblee Generali della CGIL senese in cui, oltre ad affrontare la situazione di crisi che attraversa la provincia, si darà il via anche nel nostro territorio ad una straordinaria stagione di partecipazione democratica in vista della consultazione referendaria che si svolgerà in una data tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, democrazia i temi che saranno al centro della discussione. “Il voto è la nostra rivolta. Con i referendum non lasci che gli altri decidano per te” è lo slogan che caratterizza l’iniziativa che sarà conclusa dal Segretario Generale CGIL Maurizio Landini.

Dopo i saluti del Prof. Tomaso Montanari, Magnifico Rettore Università per Stranieri Siena, la Segretaria Generale CGIL Siena Alice D’Ercole aprirà i lavori con la sua relazione, a seguire gli interventi delle delegate e dei delegati sindacali e delle funzionarie e funzionari. Le conclusioni del Segretario Generale CGIL Maurizio Landini sono attese per le ore 12.15.

I lavori saranno coordinati dalla giornalista Simona Sassetti e verranno trasmessi in diretta streaming sui canali informativi della CGIL di Siena (www.cgilsiena.org - YouTube - pagina Facebook).

Prima dell’evento Maurizio Landini si recherà ai cancelli dello stabilimento Beko di Siena in viale Toselli per incontrare con la FIOM CGIL i lavoratori che incroceranno le braccia dalle 8.30 alle 9.20.

Fonte: Ufficio Stampa CGIL Siena