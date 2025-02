Morti intossicati nelle Rsa, disposta la riesumazione di due salme

Due anziani saranno riesumati su disposizione della procura della Repubblica di Firenze. Il caso riguarda la morte degli ospiti delle Rsa fiorentine a seguito del focolaio di gastroenterite dei giorni scorsi. 114 anziani - su 173 degenti - si sono sentiti male domenica 9 febbraio in quattro strutture gestite da Sereni Orizzonti.

Hanno dato esito negativo le analisi fatte sul campione di cibo servito quella domenica e preparato dal centro di cottura della rsa di Monsavano a Pelago, che serve anche le altre tre rsa gestite da Sereni orizzonti, ovvero la Dicomano, nel medesimo paese, e due a Firenze, Arcolaio e la rsa Desiderio da Settignano.

La procura aveva già disposto l'autopsia sulla salma di una delle due anziane morte, che non era ancora stata seppellita. Ora ha disposto l'esame anche per l'altra paziente per la quale la riesumazione dovrebbe essere effettuata stamani a Figline Valdarno e per l'altro ancora, per cui si procederà domani a San Giovanni Valdarno.

Da quanto poi appreso stamani anche i familiari delle due anziane decedute hanno presentato un esposto alla procura. Inoltre ha presentato denuncia una delle persone ospiti delle rsa rimaste intossicate.

