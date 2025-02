Ospedale S.M. Annunziata, intervento all’alimentazione elettrica con attivazione dei gruppi elettrogeni

Per un intervento finalizzato alla riorganizzazione delle linee elettriche di distribuzione della media tensione interna al presidio ospedaliero dell’Annunziata, sabato 22 febbraio dalle ore 14 alle ore 18 è previsto lo stacco dall’alimentazione elettrica di Enel di una parte dell’ospedale, con la messa in funzione del corrispondente gruppo elettrogeno. L’obiettivo dell’intervento è quello di mettere in anello le tre cabine elettriche di trasformazione dell’ospedale per aumentare la flessibilità di alimentazione del Presidio.

Saranno interessati dall’intervento i settori: sale parto, sale operatorie, oncologia, endoscopia, poliambulatorio, emodinamica e UTIC. Per circa quattro ore, nel pomeriggio, quando l’ospedale sarà staccato dalla fornitura della rete pubblica, subentrerà il gruppo elettrogeno, garantendo la fornitura di energia elettrica alla porzione di Presidio interessata. Considerato l’impegno che richiede l’evento, sono state concordate dalla Direzione sanitaria di presidio con l’Area Tecnica e la Direzione dei lavori alcune misure di sicurezza. L’ospedale sabato 22 non sarà coinvolto da alcune delle emergenze gestite dal 118 che potrebbero impegnare le sale operatorie, l’emodinamica e la sala parto e, inoltre, ci sarà la disponibilità di una ambulanza per eventuali trasferimenti urgenze differibili o autopresentazioni.

L’intervento è stato deciso in questo specifico periodo dal momento che è meno critico per ricoveri e malattie stagionali rispetto ai mesi di dicembre e gennaio. L’operazione ha comunque richiesto la predisposizione di azioni preliminari volte a garantire che l’intervento possa essere portato a compimento nei tempi prestabiliti.

Fonte: Ausl Toscana Centro

