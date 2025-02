Partita applaudita, ok a Montelupo. PD: "Promuovere comportamenti giusti"

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità nella seduta di martedì 18 febbraio, una mozione a firma Verdiani-Meoli, per impegnare il Sindaco e la giunta ad approvare l’adesione e il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino al progetto “Cari genitori – giornata regionale La Partita Applaudita” proposto da FIGC LND Toscana e Associazione Calcio Fair Play Toscana che si svolgerà in un fine settimana del mese di marzo 2025 e che coinvolgerà squadre della categoria Under 14; a inviare alle società sportive calcistiche locali il presente atto con un preciso indirizzo per una piena partecipazione al progetto; a programmare e organizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali, momenti e progetti di approfondimento dei temi legati al ruolo dello sport giovanile in relazione alla formazione alla cittadinanza dei giovani atleti. La nostra Costituzione, con l’articolo 33 fissa i principi dello sport come segue “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme” e il Comune di Montelupo Fiorentino vede nell’attività sportiva una parte fondamentale della propria identità, uno stile di vita all’insegna dell’educazione, la buona socialità, il divertimento in un contesto di sana competizione, una filosofia che coinvolge sia i praticanti delle tante discipline sia tutti coloro che li seguono come appassionati sostenitori. Tuttavia, spesso gli spettatori tengono comportamenti incivili all’interno degli impianti sportivi, confondendo gli spalti per un luogo dove si può fare e dire ogni tipo di cosa, come grida ingiuriose, raziali o di incitamento alla violenza. Tali atti condizionano inevitabilmente il comportamento dei piccoli calciatori sul campo. Proprio per questo nasce il progetto “Cari genitori – giornata regionale La Partita Applaudita” per porre l’attenzione su i giusti comportamenti da tenere nell’ambito di una partita di calcio, o più in generale durante lo svolgimento di un evento sportivo. La partita applaudita è infatti una partita dove il tifo ha delle regole prestabilite, sostenere i calciatori soltanto con gli applausi, anche e soprattutto dopo gli errori che possono essere commessi durante il gioco in campo.

Partito Democratico Montelupo Fiorentino

