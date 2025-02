Pesca, sostegno all'attività di vigilanza ittica volontaria

Salvaguardare la fauna ittica specialmente delle acque interne e preservare la pescosità e gli ecosistemi. Con questo obiettivo la giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, ha stanziato 20mila euro per il sostegno alla vigilanza ittica volontaria curata dalle associazioni piscatorie la cui attività su rende indispensabile ai fini della gestione della fauna ittica e della pesca sportiva.

“Si tratta di una attività fondamentale - ha detto Stefania Saccardi - per tutelare le risorse ittiche regionali specialmente dal bracconaggio. In questo modo la Regione intende anche valorizzare l’importante azione di presidio del territorio svolta dall’associazionismo”.

Sono stati stanziati inoltre 10mila euro per l'attività di mantenimento o ripristino delle tabellazioni lungo i corsi d'acqua di interesse per la pesca. Attività indispensabile per garantire una corretta informazione ai pescasportivi sui tratti dove vige una particolare regolamentazione o il divieto di pesca.

Fonte: Regione Toscana