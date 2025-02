Piano Strutturale Intercomunale, Mantellassi: "Sviluppo attento, chiariti fraintendimenti su Marcignana"

"Noi non vogliamo tornare indietro da questa pianificazione: sarebbe un danno enorme all’economia del territorio. Sono tanti i cittadini, le imprese e le persone che stanno aspettando il rinnovo degli strumenti urbanistici. Bisogna fare bene e veloce. Il Piano programma lo sviluppo della città in modo ponderato e attento. Le aree di sviluppo sono organiche ad aree esistenti, sono ben perimetrate e con limiti di espansione. Il piano offre una visione organica di area, promuovendo uno sviluppo organico e non basato su ripetizioni e doppioni".

Su alcune aree tema di discussione negli scorsi giorni, il primo cittadino afferma: "Chiaro è che queste osservazioni approvate dimostrano, anche con supporto tecnico, che il Terrafino viene confermato nella sua destinazione e viene ampliata in modo molto preciso e chiaro l’area del Castelluccio, nelle zone già previste. Il fraintendimento della 'zona viola' che avrebbe reso industriale da Marcignana a Bassa, passando per Pagnana e Terrafino è chiarito. Il piano strutturale non può farlo e non si farà. L’unica espansione è quella del Castelluccio limitatamente ad alcune aree, a fianco dell’area industriale. L’abitato di Marcignana e Pagnana resteranno con le destinazioni attuali e non ci saranno aree industriali interne, come detto in passato. Adesso con le risposte formali tecniche approvate dal consiglio questo tema decade".

LA STORIA DEL PIANO - Empoli è il Comune capofila che, dal 2017, anno in cui è stato scelto il percorso della pianificazione territoriale da gestire in modo associato, coordina il PSI denominato 'della Città e Territori delle Due Rive', in riferimento all'Arno.