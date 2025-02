Bonelle 80, 28 nuovi alberi e 12 panchine. Il sindaco: "Obiettivo riqualificare tutta l'area"

Dopo la realizzazione della nuova area giochi e il completamento dei percorsi pedonali, sono in fase di avvio altri importanti interventi che completeranno la riqualificazione di tutta l’area a verde del quartiere di Bonelle 80. Inizieranno infatti in questi giorni le operazioni di messa a dimora di 28 nuovi alberi nell’area ovest. Le piante sono state scelte secondo un criterio di biodiversità e funzione in base alla loro posizione e spazio disponibile. La scelta è ricaduta su Acer rubrum, Liquidambar, Liriodendrum, Celtis australis, e peri da fiore.

Gli alberi saranno forniti dalla ditta Righetti di Pistoia e gli interventi eseguiti dalla ditta Bigalli Libero all’interno dell’accordo quadro di gestione del verde 2023-2027. I nuovi arredi sono stati invece appaltati alla ditta Escofet, per una spesa complessiva di circa 33.000 euro e prevedono la fornitura e posa in opera di 12 panchine in cemento di varie dimensioni e tipologia che, assieme a due tavoli pic nic e alcuni cestini, saranno collocate nelle aree pavimentate già realizzate lungo i percorsi e che andranno a costituire nuovi spazi di sosta e socialità.

Gli arredi sono realizzati in cemento ad alta resistenza, materiale che garantisce ridotta necessità di manutenzione ed elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici, e hanno forme semplici, pulite ed ergonomiche che consentono una confortevole fruizione e che contribuiscono a rendere gli spazi accoglienti e vivibili favorendo così le occasioni di incontro.

«L'obiettivo di tutti gli interventi – sottolinea l’assessore al verde pubblico Alessio Bartolomei – è di completare la riqualificazione dell’intera area consentendone la libera fruizione ai cittadini grazie ai nuovi arredi e ai camminamenti e al tempo stesso rinnovare e aumentare il notevole patrimonio arboreo».

Un altro intervento in fase di progettazione riguarda inoltre la riqualificazione dei campetti lato impianto sportivo. Il Servizio Ambiente, Verde e Protezione Civile sta infatti valutando i lavori necessari per il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione della recinzione e il rinnovo delle attrezzature delle due aree attualmente destinate a tennis e calcetto-basket. Gli interventi sulle alberature e sugli arredi si concluderanno entro aprile.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pistoia

