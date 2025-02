Premio Boccaccio Giovani, prorogati i termini di presentazione

Buone notizie per tutti i giovani aspiranti scrittori che desiderano partecipare alla XIII edizione del Premio Boccaccio Giovani: il termine per la presentazione degli elaborati è stato prorogato fino a domenica 23 marzo 2025. Una scelta dettata dalla volontà di offrire a un numero ancora maggiore di studenti l'opportunità di cimentarsi nella scrittura e di confrontarsi con il tema di quest'anno "La diversità: preziosa ricchezza o pesante ostacolo?".

Il Premio Boccaccio Giovani rappresenta da anni un'occasione unica per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, permettendo loro di esprimersi attraverso la scrittura e di avvicinarsi al mondo letterario di Giovanni Boccaccio.

"Partecipare al Premio è un'opportunità preziosa non solo per mettersi alla prova nella scrittura, ma anche per entrare in contatto con il mondo affascinante della letteratura boccacciana. Consiglio a tutti di partecipare: è un’esperienza che arricchisce e lascia ricordi indelebili", hanno affermato alcuni partecipanti delle precedenti edizioni.

Simona Dei, Presidente dell'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, sottolinea l'importanza del tema scelto per questa edizione: "La diversità è ciò che ci definisce come individui, ma anche ciò che ci sfida a superare i confini del pregiudizio e della paura. Nel mondo narrativo di Boccaccio, la varietà di caratteri, situazioni e prospettive non solo arricchisce le storie, ma rappresenta anche un invito a riconoscere il valore della pluralità umana. Questo Premio offre ai giovani la possibilità di riflettere e di raccontare, attraverso le loro parole, come vivono e interpretano la diversità".

Le opere saranno valutate da una giuria di esperti composta da: Anna Antonini (Scuola Normale di Pisa), Federigo Bambi (Università degli Studi di Firenze), Mariangela Molinari (Assessorato all’Educazione), Lucia Serracca (scrittrice), Maria Teresa Venturi (Università degli Studi di Firenze) e Marco Vichi (scrittore), presieduti da Natascia Tonelli, docente dell’Università di Siena e membro dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. Contribuiranno al lavoro della giuria lettori esperti come GianMarco Gronchi (Boccaccio Giovani 2014), Benjamin Buda (Boccaccio Giovani 2021) e Stefano Vestrini (musicista e scrittore).

Il Concorso prevede numerosi premi per le opere vincitrici:

- I opera classificata: 300 euro e iscrizione online a un corso di scrittura creativa presso il laboratorio “Lalineascritta” di Antonella Cilento;

- II opera classificata: 200 euro e iscrizione online a un corso di scrittura creativa presso il laboratorio “Lalineascritta” di Antonella Cilento;

- III opera classificata: 100 euro e iscrizione online a un corso di scrittura creativa presso il laboratorio “Lalineascritta” di Antonella Cilento.

Inoltre, verranno messi a disposizione:

- Biglietti per spettacoli teatrali, concerti, eventi nelle principali città della Regione Toscana e del territorio nazionale;

- Pubblicazioni di rilevante valore letterario;

- Premi speciali.

La cerimonia di premiazione si terrà nel prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze il 21 maggio 2025 alle ore 15 con la presenza delle autorità e di ospiti speciali che saranno presto annunciati.

Questa proroga rappresenta un'opportunità in più per tutti i giovani che vogliono mettersi in gioco e condividere il proprio punto di vista su un tema così attuale e significativo. Non resta che impugnare la penna (o la tastiera) e lasciarsi ispirare dalla grande tradizione narrativa di Boccaccio.

