Primo PCTO all'estero per gli studenti del Cattaneo: formazione a Dublino

Quindici giorni sicuramente da ricordare e da inserire a pieno titolo nei ricordi più belli del loro periodo scolastico all’IT Cattaneo di San Miniato: si è infatti appena conclusa l’esperienza formativa del progetto PON - PCTO all’estero (grazie ai fondi dell’Unione Europea, codice 10.6.6B-FSEPON-TO-2024-46), che ha visto coinvolti quindici studenti e studentesse delle quarte e delle terze del Cattaneo di San Miniato in un soggiorno a Dublino.

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (in breve PCTO) mirano a orientare gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori verso il mondo del lavoro, il proseguimento degli studi e lo sviluppo delle competenze trasversali. “Grazie a questo percorso e alle attività proposte e vissute – spiega la scuola – i ragazzi hanno dimostrato di essere cresciuti e di essere cittadini europei consapevoli, autonomi, responsabili e aperti all’incontro e al confronto con altre culture e realtà.” Ma come si è strutturata quest’esperienza? Lo vediamo subito.

Per due settimane i 15 studenti hanno avuto l’occasione di esplorare e conoscere Dublino, vivendo momenti unici tra formazione e scoperta, tra corsi di lingua inglese e visite aziendali. In particolare, hanno potuto vedere il processo di produzione del cioccolato della Butlers Chocolate Factory e della birra irlandese alla Hope Beer. Hanno inoltre visitato istituzioni come il Trinity College, noto luogo di formazione per importanti esponenti della cultura, letteratura e politica irlandese, la St Patrick’s Cathedral, importante simbolo della città di Dublino, e il National Museum. Altre tappe importanti sono state quelle che li ha visti protagonisti di visite a cittadine quali Howth, Kilkenny, Galway e Bray.

I ragazzi hanno infine potenziato la loro competenza di lingua inglese con lezioni focalizzate sul mondo del lavoro e vivendo a stretto contatto con famiglie del luogo.

Questa è stata la prima esperienza di PCTO all’estero per il Cattaneo, voluta e supportata dalla nuova dirigente scolastica dell’istituto, Elena Casarosa. Ma l’intenzione è quella di andare avanti: “Le belle sensazioni e significative tracce di maturazione – conclude la scuola – che ha lasciato ci fanno credere che non sarà sicuramente l’ultima.” Ad accompagnare i 15 studenti le professoresse Martina Pistolesi, Chiara Bertelli ed Ejvis Gjata.