CNA Storie torna, con Cristina Lopes proprietaria dell'azienda 'La Musolotta'

Ritorna la rubrica CNA Storie di Radio Lady 97.7, l'appuntamento settimanale del mercoledì in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa. Una trasmissione ideata per raccontare e scoprire le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Nella puntata di mercoledì 20 febbraio, è stata ospite Cristina Lopes, titolare della azienda 'La Musolotta' insieme a Valentina Cantini di Cna Empolese Valdelsa.

L'intervista completa su Radio Lady 97.7

Originaria del Brasile ma da 21 anni in Italia, Cristina Lopes è una rivenditrice di prodotti cosmetici brasiliani. La sua è una passione che nasce già alle età di 14 anni, “Ero una bambina chiaccherona che amava lavorare e stare nel pubblico". Arrivata in Italia nel 2003, un anno dopo inizia la sua attività commerciando i suoi prodotti online e rivendendoli porta a porta.

L'azienda 'La Musolotta' dispone di prodotti di origine naturale realizzati in Portogallo e Francia, molto prestigiosi e apprezzati sia in Brasile che Italia. Nel 2022 apre un negozio fisico ad Empoli in Via Giuseppe del Papa, che chiama 'La Musolotta': "il mio compagno ha ideato il nome, quando si litigava o si discuteva, io mettevo il 'muso' e lui mi chiamava 'musolotta', una parola di fantasia che unisce 'muso' e bambolotta'".

Il negozio è un vero e proprio showroom aperto a tutti previa prenotazione, in cui ogni cliente viene seguito dalla passione e dalla cura della stessa Cristina, "Prestiamo molta attenzione al cliente - afferma- curiamo i suoi interessi facendolo sentire speciale."

Anche se nato in tempi recenti il rapporto di Cristina Lopes con il CNA di Empoli, ha portato l'azienda ad essere inserita nella prossima Mostra del Artigianto a Firenze. "La Mostra si svolgerà dal 25 aprile al 1° maggio" - spiegfa Valentina Cantini - da anni organizziamo le 'collettive', gruppi di aziende e artigiani che partecipano alla mostra sotto la CNA Firenze. Pur mantenendo la propria identità ogni artigiano ha così il vantaggio di avere uno sconto di partecipazione e di poter essere coordinati nella gestione degli spazi da parte della associazione. Quest'anno esporremmo 'La Musolotta' nel padiglione estero."