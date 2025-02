Ricercata per cinque furti di dieci anni fa, arrestata a Pisa

Una 25enne è stata arrestata a Pisa dai carabinieri. Nel corso di un controllo in via Andrea Pisano, è stata identificata la donna, già nota alle forze dell'ordine per i suoi precedenti penali. Dai successivi accertamenti è emerso che era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma a ottobre 2024. La donna era stata riconosciuta colpevole di furti aggravati commessi a Roma e Venezia tra gennaio e settembre 2015, quando ancora minorenne. Per questi reati, dovrà scontare una pena residua di 5 anni, 5 mesi e 23 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2.544 euro. Dopo le formalità di rito, l'arrestata è stata trasferita al Carcere Minorile di Pontremoli.

