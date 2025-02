Riqualificazione di Piazza Boccaccio a Certaldo, la Lega: "Dal Ministero rassicurazione su rispetto storicità"

Questa mattina in Senato, il Sottosegretario alla Cultura Mazzi ha risposto all’interrogazione presentata dal Sen. Manfredi Potenti (Lega) sulla riqualificazione di Piazza Boccaccio a Certaldo, confermando l’impegno del Ministero della Cultura nel garantire che l’intervento di restyling urbano rispetti la storicità del luogo.

Il progetto, realizzato con fondi del PNRR, aveva suscitato un ampio dibattito pubblico, data l’importanza della piazza come cuore pulsante della comunità. Grazie al lavoro della Soprintendenza e alle segnalazioni del gruppo Lega, anche per mezzo di una diffusa raccolta firme, sono state introdotte soluzioni migliorative per tutelare e valorizzare l’area, tra cui il mantenimento del fontanello storico, l’illuminazione della statua di Giovanni Boccaccio e la salvaguardia delle alberature, oltre al riutilizzo dei sampietrini.

Il Senatore Potenti ha evidenziato come questo intervento dimostri l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni, comunità locali e opposizione per trovare soluzioni che coniughino la riqualificazione urbana con la tutela del patrimonio storico.

“Ci siamo battuti affinché la riqualificazione di Piazza Boccaccio fosse condotta con il massimo rispetto per la storia di Certaldo - dichiarano Eliseo Palazzo e Damiano Baldini della Lega Certaldo. Era fondamentale che ogni intervento di restyling urbano non snaturasse l’identità del luogo, ma la valorizzasse. L’attenzione del Governo sul nostro territorio ci lusinga e rappresenta la massima vicinanza a una realtà rilevante, dal punto di vista storico e culturale, come Certaldo. Continueremo a porre attenzione sui lavori e a segnalare ai vertici eventuali criticità rilevate passo passo, per individuare soluzioni condivise e in maniera sinergica”.