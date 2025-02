Scritte no vax all'Agenzia delle Entrate di Pistoia

Sono state fatte alcune scritte no vax sulle vetrate dell'Agenzia delle Entrate a Pistoia. Non si conosce ancora chi le ha vergate. Con una bomboletta spray è stato tracciato il simbolo di una W cerchiata di rosse. Sono state fatte anche scritte come "Co2 = Frode".

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che stanno svolgendo le indagini. Fp Cgil di Pistoia e Prato esprime solidarietà e vicinanza ai lavoratori e lavoratrici: "Confidiamo nell'opera delle forze dell'ordine per risalire agli autori di questi danneggiamenti".

