Si avvicina la primavera al 'Mercatale in Empoli' con fiori, alberi da frutto, arbusti e molto altro da ‘gustare’

La primavera sembra essere sempre più vicina. Al “Mercatale in Empoli” sabato 22 febbraio 2025, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, arriveranno fiori, alberi da frutto, arbusti dei Vivai Piante Petreti. Sui banchi non mancheranno gusto e qualità dei prodotti agricoli locali.

Ecco gli espositori pronti ad attendere gli affezionati clienti: il parmigiano, della cooperativa casearia del Frignano di Pavullo Nel Frignano (MO), l’azienda agricola di Maria Pratelli di Signa con i kiwi, le arance dell’azienda agricola Geri Perricone di Ribera; salumi, carne di vitello, di maiale, pollo, coniglio, sughi artigianali della macelleria da Marco.

E poi, il chianti classico di San Pierino che porterà anche l’olio extravergine di oliva, il miele dell’azienda agricola fattoria Fiore San Miniato, l’azienda agricola Marco Scarselli con frutta e verdura di Fucecchio; Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di semolato di grano duro, trafilata al bronzo, perfetta per abbracciare ogni tipo di sugo.

Infine, l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con i suoi formaggi e salumi e poi La Contadina che porterà i formaggi caprini; il forno Romolino con pane di grani antichi e prodotti da forno con farine toscane e le verdure di stagione dell’azienda agricola Luigina d’Ercole.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

