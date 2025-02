Si avvicina l'inaugurazione della mostra su Maurizio Governatori all'Orcio d'Oro

Grande attesa per l'inaugurazione della mostra su Maurizio Governatori, sabato 22 febbraio 2025 alle ore 18 e 30, all'Orcio d'oro di San Miniato, via Augusto Conti 48.

Nella stessa giornata, alle ore 12, il sindaco Simone Giglioli, accoglierà l'artista in palazzo comunale. È forse l'accoglienza doverosa di San Miniato, ma c'è in ballo anche una grande opera per la nostra città, analoga alle molte realizzate da Governatori in America Latina.

Fonte: Orcio d'Oro San Miniato

