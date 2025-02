Pranzo solidale a Castelfiorentino, raccolta fondi a favore della Comunità per minori

Tutti a pranzo per raccogliere fondi a beneficio della Comunità per minori di Castelfiorentino. E’ questa l’iniziativa benefica in programma Domenica 23 febbraio (ore 12.30) presso la Mensa Caritas della Chiesa di Santa Maria della Marca. Le prenotazioni per il pranzo, che è promosso dalla sezione soci Unicoop di Castelfiorentino in collaborazione con il Comune, la cooperativa “Il Piccolo Principe” e la Comunità di San Martino, si prendono presso lo spazio Bibliocoop all’interno del supermercato Coop di Castelfiorentino (9-12. 15-18, oppure telefonare a Giancarla 339.4100576, o Giovanni 331.9303075)

Il costo del pranzo è 20,00 euro (adulti) e 10,00 euro (bambini fino a 12 anni) e prevede un menù costituito da antipasto (focaccine, patate, ricotta, salsiccia), primo (risotto con radicchio, taleggio e rigatino croccantato), secondo (prosciutto al forno, pisellini alla toscana con pezzetti di rigatino) dessert (cenci e vin santo), pane bianco e integrale, acqua, vino, caffè. Il ricavato del pranzo andrà a sostegno del progetto “Laboratorio musicale per i ragazzi di San Martino Comunità”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

Notizie correlate