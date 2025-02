Vigilantes sorprende a rubare e viene aggredito, reagisce con tirapugni: feriti e denunce

Nel pomeriggio del 19 febbraio, la polizia è intervenuta presso l’Esselunga di via Canova per una lite tra più persone. La vicenda è iniziata quando una donna italiana di 55 anni è stata sorpresa a rubare alcuni prodotti dagli scaffali dal personale di sicurezza, un cittadino senegalese di 44 anni. In sua difesa è intervenuto un suo amico, un 55enne italiano, che ha aggredito la guardia giurata.

Ne è scaturita una colluttazione in cui la guardia ha colpito il 55enne con un tirapugni, mentre l’uomo e la donna hanno lanciato diversi oggetti presi all’interno del supermercato, alcuni dei quali sono stati usati per colpire la guardia. Nel caos è rimasto ferito anche un dipendente del supermercato, un giovane italiano di 31 anni, colpito da un oggetto in vetro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari per prestare soccorso ai feriti: il 55enne ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni, mentre il dipendente ha subito un trauma facciale con una prognosi di 30 giorni.

A seguito degli accertamenti, la donna è stata denunciata per furto aggravato e lesioni personali aggravate in concorso con il 55enne, mentre la guardia giurata è stata denunciata per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. La responsabilità delle persone coinvolte sarà valutata nel corso del processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.

