Beko Europe. Carletti: "La vertenza non è chiusa finché non ci saranno le condizioni per garantire la continuità industriale per Siena"

“La vertenza Beko Europe per Siena non è chiusa finché non ci saranno le condizioni per garantire la continuità industriale per il sito di viale Toselli attraverso un coinvolgimento e un richiamo alle sue responsabilità della multinazionale verso il territorio. Al tempo stesso auspichiamo che il Governo si faccia garante rispetto al percorso che dovrà essere individuato per la salvaguardia dei 299 posti di lavoro che, nella vertenza, rimangono ancora oggi la priorità assoluta”. Lo sottolinea la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti annunciando la posizione unitaria assunta come territorio senese dal tavolo di coordinamento istituzionale che si è appena concluso nel Palazzo del Governo in vista del tavolo convocato il prossimo 24 febbraio al Mimit.

“Come territorio, nell’ambito della vertenza e nel rispetto delle competenze e con gli strumenti a disposizione, siamo pronti a fare la nostra parte ma questo potrà avvenire solo in presenza della garanzia di un progetto industriale e, da parte di Beko, del tempo e delle risorse necessarie utili a garantire il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori senesi” conclude la Presidente.

Fonte: Ufficio Stampa