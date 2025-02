Cane morde neonato di 15 giorni, bimbo in codice rosso al Meyer

Un neonato di 15 giorni è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essere stato morso dal cane di famiglia. L'incidente è successo in zona via Baracca, a Firenze intorno alle 13:30. Ancora da chiarire le dinamiche. Il neonato è stato trasportato all'ospedale pediatrico fiorentino Meyer per un trauma cranico. Anche un 24enne sarebbe rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale di Careggi.

Il piccolo sarebbe stato trasportato al Meyer dalla madre, senza attendere l'ambulanza. Attualmente è in sala operatoria, in condizioni stabili ma con prognosi riservata.

La polizia di Stato è intervenuta nell’abitazione in zona via Baracca, mentre un’altra pattuglia si è recata al Meyer per ricostruire l’accaduto. Sul caso è intervenuta anche la polizia municipale, che ha contattato i veterinari.

