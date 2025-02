Oltre un chilo di cocaina nella scrivania in ufficio, arrestata

Aveva in azienda oltre un chilo di cocaina. Una donna di 36 anni è stata arrestata dalla polizia. Lavorava in provincia di Firenze, al confine con la Valdelsa senese, dove la donna viveva.

Secondo quanto spiegato dalla polizia, gli accertamenti sono scattati mercoledì scorso a seguito di controlli nel confronti della donna arrestata, di origine albanese, già nota alle forze dell'ordine. Una perquisizione domiciliare ha dato esito negativo per quando riguarda la droga. Nella camera da letto gli agenti hanno però scoperto oltre 16mila euro in contanti e, in cucina, una macchinetta per il sottovuoto e materiale da confezionamento delle dosi.

Nell'ufficio dove lavora la donna però, all'interno della cassettiera della sua scrivania, gli agenti hanno trovato uno zaino con all'interno circa 1,2 chili di cocaina, suddivisa in varie porzioni, oltre a un bilancino di precisione. Perciò è stata arrestata.