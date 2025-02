Condannata per reati legati agli stupefacenti, donna arrestata a Pisa

Nel primo pomeriggio di ieri 20 febbraio, a Pisa, i Carabinieri del N.O.R. - Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno tratto in arresto una donna senza fissa dimora, nubile, disoccupata e con numerosi precedenti di Polizia.

La donna, durante un controllo, è risultata destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 19 febbraio 2025 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze. La predetta era stata condannata per reati in materia di stupefacenti commessi a Pisa nel 2022 e deve scontare una pena residua di 1 anno, 4 mesi e 18 giorni, oltre al pagamento di una multa di 4.000 euro.

Dopo le formalità di rito, l'arrestata è stata associata presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria mandante

