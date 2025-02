Da CR Firenze e AIRC oltre 2 milioni per 14 progetti contro il cancro

Fondazione CR Firenze e Fondazione AIRC rinnovano la loro solida partnership con un investimento di 2.022.000 euro per il 2025, finalizzato a 14 progetti di ricerca e a una borsa di studio. L’impegno congiunto, arrivato al nono anno, ha contribuito a rafforzare la rete tra i ricercatori nell’area fiorentina e a innalzare il livello di eccellenza della ricerca oncologica in Toscana.

Il 2025 segna anche un traguardo importante per Fondazione AIRC, che celebra 60 anni di attività a sostegno della ricerca sul cancro, confermando il proprio ruolo chiave nel progresso scientifico a favore di metodi innovativi di prevenzione, diagnosi e cura del cancro.

Un elemento distintivo della partnership è la rinnovata fiducia di Fondazione CR Firenze nel rigoroso processo di “peer review” di Fondazione AIRC per la selezione dei progetti e di candidati a borse di studio più meritevoli. Il metodo, adottato dalle principali agenzie internazionali di finanziamento della ricerca, assicura infatti una valutazione equa, indipendente, trasparente e basata sul merito, grazie al contributo di revisori esperti e al pieno rispetto delle regole sul conflitto di interessi.

Grazie alla sinergia tra le due Fondazioni, nel 2025 saranno finanziati:

13 Investigator Grant presso l’Università di Firenze, l’ISPRO di Firenze e l’Azienda USL Toscana Centro. Si tratta di progetti quinquennali guidati da ricercatori esperti con una consolidata esperienza, finalizzati allo sviluppo di nuove prospettive nella lotta contro il cancro.

1 My First AIRC Grant presso l’Università di Firenze. Della durata di cinque anni, il grant è rivolto a giovani scienziati che non hanno mai ricevuto il sostegno di AIRC per un progetto. Si offre così loro l'opportunità di sviluppare la propria ricerca in un contesto di eccellenza e diventare progressivamente scienziati autonomi e indipendenti.

1 borsa di studio in memoria di Pierluigi Rossi Ferrini, ematologo di fama internazionale e già Vicepresidente della Fondazione CR Firenze. La borsa è stata assegnata alla ricercatrice Valentina Vitali per un progetto innovativo che punta a sviluppare nuovi composti bio-coniugati per il trattamento dei tumori. In particolare, proteine umane saranno combinate a farmaci a base di oro e platino, con l’obiettivo di rendere le terapie più mirate, sicure ed efficaci.

Dal 2016, anno in cui è nata la collaborazione tra Fondazione CR Firenze e Fondazione AIRC, sono stati investiti complessivamente oltre 17 milioni di euro che hanno prodotto un incremento del 163% circa nei finanziamenti alla ricerca oncologica nell’area fiorentina. Questa sinergia rappresenta un modello che dimostra come un investimento mirato nella ricerca possa generare un impatto significativo non solo in termini scientifici, ma anche nello sviluppo del territorio. Per essere stata motore di questo modello, Fondazione CR Firenze ha ricevuto nel 2022 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il premio "AIRC Credere nella ricerca", in occasione della cerimonia dedicata ai Giorni della Ricerca.

“La Fondazione già nove anni fa è stata pioniera e ha fatto una scelta strategica ben precisa: affiancarsi a un soggetto di riconosciuta esperienza per potenziare la qualità e l’impatto della ricerca oncologica nel territorio. Oggi, contando gli eccellenti risultati, possiamo dire che quella visione era corretta e ha prodotto frutti quasi insperati. Abbiamo investito insieme 17 mln di euro nella comunità scientifica fiorentina e innalzato in modo significativo il tasso di successo dei progetti proposti dall’Ateneo e dalle strutture fiorentine che si occupano di diagnosi e cura del cancro. Le sfide della ricerca in questo ambito sono molteplici e le strade sempre più sofisticate e innovative. Il sogno di tutti è che questa malattia faccia sempre meno paura ed è per questo che siamo felici di partecipare e contribuire, insieme ai nostri compagni di viaggio, a migliorare la salute e la vita delle persone” – dichiara Bernabò Bocca, Presidente di Fondazione CR Firenze

“Grazie a una visione condivisa, Fondazione AIRC ha potuto contare in tutti questi anni su un sostegno concreto, essenziale per affrontare le sfide complesse della ricerca oncologica. Siamo particolarmente orgogliosi che Fondazione CR di Firenze abbia scelto, anno dopo anno, di confermare questa preziosa sinergia, affidandosi ad AIRC per selezionare progetti di ricerca innovativi e di comprovato valore su cui investire. Insieme abbiamo costruito un modello di collaborazione che dimostra come l’impegno congiunto e una visione condivisa possano gettare solide basi per un impatto duraturo sulla salute e sul benessere dell’intera società, con risultati che vanno oltre i confini territoriali. Ci auguriamo di poter proseguire questo percorso lungo e stimolante, continuando a innovare insieme” – commenta Daniele Finocchiaro, Consigliere Delegato di Fondazione AIRC.

Fondazione CR Firenze è una fondazione di origine bancaria che opera per il bene comune e lo sviluppo dei territori della Città Metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e di Grosseto. Un soggetto privato non profit che impiega i proventi del suo ingente patrimonio per promuovere progetti diretti e sostenere programmi e iniziative di soggetti terzi. Le sue missioni sono quattro: la Fondazione per la Cultura, la Fondazione per le persone e in particolare i giovani, gli anziani, i fragili, gli inoccupati e in formazione, la Fondazione per la città e il territorio e la Fondazione per l’innovazione. Fondazione CR Firenze sostiene anche investimenti di missione garantendo lo sviluppo economico e il benessere delle comunità.

Fondazione AIRC. Da 60 anni affrontiamo il cancro. Insieme. Dal 1965 Fondazione AIRC sostiene con continuità la ricerca indipendente sul cancro con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in cure efficaci. Attraverso un sistema di selezione rigoroso e trasparente, AIRC finanzia le idee più promettenti di ricercatori esperti e giovani talenti in ogni fase della loro carriera, contribuendo così ad aumentare del 54% il numero di persone che hanno superato il cancro (dato a 10 anni dalla diagnosi di cancro tra il 2010 e 2020). In questi sei decenni, ha destinato circa 2,5 miliardi di euro a migliaia di progetti di ricerca, supportando oggi il lavoro di circa 5.400 ricercatori attivi in 96 istituti prevalentemente pubblici del nostro Paese. Una comunità composta da 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20.000 volontari e 17 Comitati e uffici regionali garantisce una presenza capillare sul territorio. Parte integrante del mondo AIRC è IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione, punto di riferimento internazionale che richiama studiosi da tutto il mondo. AIRC inoltre diffonde la cultura della prevenzione e i risultati della ricerca in scuole, università, aziende e sui media. Informazioni e approfondimenti su airc.it. Dati aggiornati a gennaio 2025.

Fonte: Fondazione CR Firenze

Notizie correlate