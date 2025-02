"DiMMi", "Tuttomondo" e altri eventi animano il finesettimana della rete Bibliolandia

Un calendario ricco di appuntamenti con la rete Bibliolandia questa settimana, con il progetto "Tutto Mondo" e l'ormai tradizionale e immancabile progetto "DiMMi" (Diari Multimediali Migranti). Un progetto, quest’ultimo, promosso dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (AR), grazie alla sinergia con una pluralità di soggetti, ovvero: ITHACA Project, Archivio Memorie Migranti, Comuni di Cascina, Pontedera, Vicopisano e Volterra, in collaborazione con Amref FDU Toscana, con la Casa della Donna Pisa, l'Archivio dei diari e la casa editrice Terre di mezzo.

Il monologo "Racconto personale", basato sulla vera storia di Mamadou Diakité e da lui stesso portato in scena per la compagnia teatrale "Bottega degli Apocrifi", raggiungerà tante studentesse e studenti delle scuole di Cascina, Volterra, Pontedera e Valdera.

Un incontro mai banale con i giovani spettatori che al termine della rappresentazione rivolgono tantissime domande a Mamadou che arrivano anche a soffermarsi su aspetti delicati e toccanti del suo viaggio per arrivare in Italia come la prigionia in Libia, le motivazioni che l’hanno spinto a partire e le difficoltà incontrate in questo difficile percorso. Ed è facile intuire come questo dialogo schietto e sincero tra attori e ragazzi possa creare momenti di commozione e di partecipazione molto intensi, del resto il teatro è uno dei linguaggi che avvicina e ci fa scoprire più umani.

Il testo messo in scena da Mamadou è tratto dal diario pubblicato nella raccolta di storie selezionate attraverso il concorso DiMMi ed è pubblicato nella collana Storie Migranti di Terre di Mezzo editore. E proprio l'ultima antologia di DiMMi, dal titolo “Nella stessa acqua” verrà presentata a Vicopisano, Sabato 22 febbraio alle 17.30 presso il circolo L'Ortaccio, alla presenza delle autrici Sonia Lima Morais e Jungu Chen. Una tematica, quella dell’intercultura, da sempre cara a Bibliolandia. A testimoniarlo la vasta bibliografia e l’ingente mole di libri, circa 2000, presenti nelle biblioteche comunali e scolastiche, nonché sul portale on line della rete. Peraltro nuovi preziosi libri in lingua sono stati da poco acquistati ed andranno ad infoltire gli scaffali delle varie biblioteche.

Sempre restando in tema di intercultura vale la pena ricordare che venerdì 21 febbraio ricorre la Giornata internazionale della lingua madre promossa dall'UNESCO per valorizzare la lingua materna e favorire la conoscenza e il dialogo tra culture, oltre che il plurilinguismo. E anche in questo caso la rete Bibliolandia ha risposto presente, aderendo al progetto nazionale "Mamma lingua" e programmando una serie di appuntamenti con letture per bambine e bambini in italiano e in lingua originale. Venerdì 21 Febbraio alle ore 16.30 presso la Biblioteca dei Ragazzi della Bibilioteca Gronchi di Pontedera tre musicisti senegalesi Dialiba, Afro Italian boy e Khappyness, leggeranno e interpreteranno la storia della iena Malisadio ed altre storie tradizionali accompagnati dalla musica popolare di questo Paese africano.

La mattina di sabato 22 febbraio alle ore 11.00 nella biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Vicopisano sarà invece letta, in lingua albanese e naturalmente anche in italiano, la storia della Strega Rossella. Le letture nelle diverse lingue del Mondo proseguiranno itineranti nelle biblioteche della rete Bibliolandia, con il progetto “Mamma Lingua” e con il nuovo calendario in arrivo per il mese di marzo.

Fonte: Ufficio Stampa

