Un evento del csx a Montespertoli per puntare i riflettori su Navico

“A fianco dei lavoratori e delle lavoratrici Navico RBU”: è questo il titolo dell’iniziativa promossa dal centrosinistra di Montespertoli (la lista Vivo Montespertoli che rappresenta Partito Democratico, Uniti a Sinistra, Azione) per puntare i riflettori sulla vicenda del licenziamento collettivo dei ventisette lavoratori di Navico RBU, con sede a Montagnana in val di Pesa, frazione di Montespertoli.

L’evento si terrà sabato 1° marzo alle 18 presso la Sala Topical della Casa del Popolo, in Largo Gino Mazzoni a Montespertoli, e vi parteciperanno Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, l’onorevole Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, il senatore Dario Parrini, il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini. Insieme a loro interverranno anche i lavoratori di Navico RBU e la FIOM CGIL.

Nelle scorse settimane la vicenda aveva ricevuto attenzione mediatica a seguito del rifiuto da parte della proprietà di ritirare o sospendere i licenziamenti. La richiesta era stata avanzata dalla Regione Toscana al tavolo di crisi e sostenuta dal Comune di Montespertoli, dai rappresentanti dei lavoratori e dal sindacato. A seguito di quell’incontro il Sindaco di Montespertoli aveva deciso di interdire l’area antistante l’ingresso alla fabbrica per ragioni di sicurezza e in Parlamento due interrogazioni sono state presentate, rispettivamente, dagli onorevoli Parrini e Fossi.

«La responsabilità sociale d’impresa è un principio costituzionale irrinunciabile e vederlo tradito così platealmente è un vero schiaffo. Abbiamo deciso di organizzare questo incontro perché la cittadinanza possa unirsi alla battaglia dei lavoratori», dichiara Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli, che coordinerà l’iniziativa.

Netta la posizione dei rappresentanti delle forze del centrosinistra a Montespertoli.

«Siamo a fianco dei lavoratori Navico e delle loro famiglie in questa battaglia che non è soltanto per la tutela del tessuto economico e produttivo del nostro territorio, ma anche per la dignità di chi lavora. Lo smantellamento di quel sito è una ferita aperta che non accettiamo e chiediamo che il governo si faccia carico delle tante crisi industriali che ci sono. Denunciamo la condotta rapace di chi manda a casa lavoratori di una realtà redditizia e che è in buona salute, solo per succhiare via le competenze di un territorio e aumentare i margini di profitto. Invitiamo la cittadinanza a partecipare» dichiarano Giacomo Giusti (Pd), Franco Fontanelli (Uniti a Sinistra) e Andrea Pippucci (Azione).

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

Notizie correlate