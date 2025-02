Finti lavori edilizi nel Pisano per ottenere crediti d'imposta, denunciato imprenditore

Lavori edilizi dichiarati e non eseguiti per ottenere crediti d'imposta. Per questo un imprenditore 62enne è stato denunciato a seguito di un'indagine della guardia di finanza di Pisa, coordinata dalla procura di Bologna, che ha portato inoltre ad un sequestro preventivo di oltre 400mila euro di crediti d'imposta fittizi. Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia di un privato, che segnalava l'indebita presentazione a suo nome di molteplici cessioni di crediti di imposta, rafforzate da un'autonoma inchiesta delle fiamme gialle di Pontedera su uno schema fraudolento in materia di interventi antisismici programmati da una società di costruzioni, avvalendosi dei benefici fiscali derivanti dal cosiddetto "Sisma bonus" per lavori di ristrutturazione. La società, spiegano dalla guardia di finanza, presentava profili di anomalia legati al godimento di crediti d'imposta per centinaia di migliaia di euro, ottenuti senza far ricorso ad intermediari abilitati come previsto dalla legge. Emerso poi che si sarebbe trattato di crediti falsi, pronti per essere monetizzati, oltre a una discordanza tra le fatturazioni e i presunti lavori di recupero edilizio che sarebbero stati eseguiti.

Da sopralluoghi in più cantieri nella provincia di Pisa, i finanzieri avrebbero avuto la conferma della falsità dei crediti d'imposta poiché in quasi tutti i condomini dichiarati come clienti dalla società, non sarebbero stati effettuati i lavori ne erano presenti ponteggi e cartellonistica obbligatoria. L'imprenditore avrebbe "fraudolentemente ottenuto ingenti crediti d'imposta senza aver mai eseguito i lavori dichiarati" ed effettuando "accessi non autorizzati ai cosiddetti cassetti fiscali a danno di ignari cittadini". Scoperto il raggiro è stato effettuato il sequestro del credito d'imposta dell'impresa, con sede del Bolognese, e denunciato l'imprenditore.

Notizie correlate