"Giorgio de Chirico. Il valore della figura" una grande mostra a Palazzo Grifoni

Casa d'Arte San Lorenzo, per celebrare i suoi trent'anni di attività, si appresta ad inaugurare una retrospettiva di straordinaria importanza dedicata a Giorgio de Chirico, una delle figure più emblematiche del panorama artistico del Novecento. La mostra Giorgio de Chirico. Il valore della figura è curata dal Professor Lorenzo Canova, con il coordinamento di Filippo Lotti. Questo evento è ospitato nel Palazzo Grifoni di San Miniato, oggi sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, un luogo di pregio che ha accolto, nel corso degli anni, numerose mostre di grande rilevanza culturale.

La mostra si compone di oltre 50 opere, provenienti da rinomate collezioni private, musei e prestigiose fondazioni d'arte, coprendo un arco temporale che va dal 1930 fino alla fine degli anni '70. Questo periodo, noto come post metafisico, è contrassegnato da una profonda riflessione sull'arte e sul significato stesso della creazione artistica. Le opere esposte non solo rappresentano un viaggio attraverso le tecniche pittoriche del Maestro, ma anche una finestra aperta sul suo processo creativo. Saranno visibili lavori realizzati con diverse tecniche, dall'acquerello alla china, dalla matita all'olio su tela, ognuna delle quali mette in evidenza le capacità straordinarie di de Chirico e il suo approccio innovativo alla pittura.

Uno degli aspetti più affascinanti della mostra è l'analisi delle varie fasi artistiche di de Chirico, con particolare attenzione al suo periodo barocco. Questa sezione presenta opere che ritraggono cavalli, cavalieri e castelli, elementi iconici che caratterizzano il suo linguaggio visivo. Il cavallo, in particolare, ricopre un ruolo centrale nella sua opera. De Chirico lo rappresenta in una varietà di pose, catturando il movimento e l'anatomia dell'animale con una maestria che testimonia il suo approfondito studio sulla forma e il dinamismo. Le sue rappresentazioni di cavalli non sono solo immagini statiche, ma raccontano storie di nobiltà e di epiche cavalcate, evocando un senso di grandezza e di mistero.

Guardando queste opere il visitatore avrà l'opportunità di immergersi in ambienti surreali e onirici, dove il tempo sembra essersi fermato. Le composizioni post metafisiche di de Chirico offrono una riflessione profonda sull'esistenza e sull'assenza, creando spazi che parlano di nostalgia e di introspezione. I dipinti di Venezia, in particolare, esprimeranno il suo amore per la città lagunare, ritraendola in vari momenti della giornata, catturando la luce che danza sull'acqua e i riflessi che si mescolano con l'architettura unica della città.

La mostra si prefigge, non solo di celebrare un artista, ma di coinvolgere il pubblico in un'esperienza visiva e sensoriale che invita alla contemplazione. Ogni opera è una porta aperta su un mondo di significati, un invito a esplorare il pensiero di de Chirico, la sua poetica e la sua visione dell'arte.

Casa d'Arte San Lorenzo intende rendere omaggio a un Maestro che ha saputo, con la sua arte, interrogarsi e interrogare il mondo, lasciando un'impronta indelebile nella storia dell'arte contemporanea. La mostra sarà accompagnata da un catalogo ricco di saggi e approfondimenti critici, tra cui quelli di Francesca Bogliolo, Ivan Quaroni e dello stesso Canova, che guideranno il visitatore attraverso il labirinto metafisico di de Chirico, facendo di questa esposizione un appuntamento imperdibile per gli appassionati d'arte e cultura.

La mostra che si svolgerà dal 22 febbraio al 23 marzo 2025, si presenta come un evento di straordinaria rilevanza; curata dal Professor Lorenzo Canova storico e critico d'arte, docente di Storia dell'Arte Contemporanea presso le Università del Molise e di Perugia, si avvale della sua vasta esperienza e della sua profonda conoscenza dell'opera di Giorgio de Chirico. Canova, inoltre, è membro del consiglio scientifico della Fondazione Isa e Giorgio de Chirico, ente dedito alla valorizzazione e alla promozione dell'eredità artistica del grande Maestro. Tutte le opere esposte sono pezzi unici, ciascuno convalidato dalla Fondazione, un aspetto che conferisce un ulteriore valore all'evento.

Il supporto dell'istituto di credito Crédit Agricole Italia, insieme al patrocinio della Regione Toscana e del Comune di San Miniato, sottolinea l'importanza di questo evento e l'impegno nella promozione della cultura e dell'arte. La mostra, infatti, non solo celebra il talento artistico, ma rappresenta anche un'opportunità di incontro e scambio culturale. Anche la Fondazione Aleyda di Praga ha abbracciato con entusiasmo l'iniziativa, offrendo un contributo fondamentale per la sua realizzazione. Inoltre per l’organizzazione dell’evento Casa d’Arte San Lorenzo può vantare del supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e di FuoriLuogo - Servizi per l'Arte.

L'ingresso sarà gratuito. La scelta di rendere l'esposizione accessibile a tutti riflette una volontà di avvicinare il grande pubblico all'arte, permettendo a ciascuno di indagare e approfondire la complessità dell'opera di Giorgio de Chirico.

Trent'anni fa, Casa d'Arte San Lorenzo inaugurava la sua prima mostra intitolata Il valore della figura. Oggi, in occasione del suo anniversario, la galleria ripropone con orgoglio questo stesso titolo per rendere omaggio al maestro Giorgio de Chirico. Questa scelta rappresenta un fil rouge che collega il passato con il presente e la proietta con entusiasmo verso il futuro.

Giorgio de Chirico. Il valore della figura.

A cura di Lorenzo Canova

Coordinamento di Filippo Lotti

Palazzo Grifoni, Piazza Grifoni, San Miniato (PI)

Preview stampa: venerdì 21 febbraio ore 11.00, Palazzo Grifoni

Opening: sabato 22 febbraio dalle ore 18:00, Palazzo Grifoni

Orari: dal lunedì al venerdì: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Info:

Casa d’Arte San Lorenzo

Tel. +39 0571 43595 - galleria@arte-sanlorenzo.it

Fonte: Ufficio Stampa